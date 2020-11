Limberský pod Guľou našel novou motivaci. Škoda potlučené pověsti

Měsíc po sedmatřicátých narozeninách vyšvihl představení, které bylo prakticky bez chyb. Navíc ozdobené báječnou přihrávkou na gól Zdeňka Ondráška. To vše proti Spartě, do té doby vedoucímu mužstvu tabulky. Na konci tohoto specifického ročníku končí Davidu Limberskému smlouva. Může se v klidu přesunout do fotbalového důchodu, na hřišti už odvedl své. Já tvrdím - pokud bude mít Plzeň zájem - hraj dál! Buď českým LIMBERimovicem! A to z několika důvodů.