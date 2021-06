Po výhře dostane hlava volno, ale… Pracujte jako Francie!

BLOG RADKA ŠPRYŇARA | Výhra v generálce je vždycky příjemnou zprávou. V případě Česka to platí dvojnásob, protože má za sebou čerstvou veskrze negativní zkušenost z Itálie, kde proti vlastní vůli zaplatila v boloňském supermarketu za čtyřgólový ranec. Mužstvo se po vítězství 3:1 nad Albánií nemusí babrat v dalším výsledkovém průšvihu. Hlava dostane volno. Pustit do ní další černé myšlenky šest dní před startem mistrovství Evropy nikdo nechtěl.

Jenže jedním dechem je potřeba dodat, že čistě z herního pohledu byl výkon nepřesvědčivý, v některých pasážích až nedostatečný při veškerém respektu k soupeři. Jaroslav Šilhavý to v pozápasovém hodnocení neviděl tak zle. Mnohem více chválil, než naříkal. Chápu to jako zřejmou, a koneckonců správnou taktiku, jak mužstvo nedostat pod zbytečný tlak. Sejmout tým po vítězství by nadělalo víc škody než užitku.

Ostatně, pár pozitivních věcí se na průměrné generálce našlo. Zkouška stoperské dvojice ve složení s Tomášem Kalasem a Ondřejem Čelůstkou dopadla obstojně. Na klíčové pozici potřebuje tým jistotu, klid, rozvahu. Že se zápas obešel bez lapsusů výše jmenovaných, je dobře pro celé mužstvo, ale především pro oba střední obránce. Solidními výkony si vyřídili pas do základní sestavy. Věčné téma správného mixu stoperského dua je minimálně pro úvodní zápas se Skotskem zapovězené.

Výtečně fungovala pravá strana s Vladimírem Coufalem a Lukášem Masopustem. Další neuralgický bod sestavy – po zranění Lukáše Provoda – zdá se vyřešený. Trefil se Patrik Schick. I to je moc fajn, jelikož střelecká pohoda útočníka Leverkusenu bude mít výrazný vliv na úspěch na turnaji.

Jenže zdaleka všechno nebylo v pořádku. Herní projev Česka byl v mnoha pasážích nedostatečný. Vyjmenovat všechny neduhy, seznam by byl pořádně dlouhý. Zarazila slabá kompaktnost středové záložní formace – jakéhosi zlata reprezentace. K dokonalosti měla na míle daleko. Právě po jejich nekoncentrovanosti padl jediný gól soupeře. Nadmíru komplikovaná kombinace s minimem přenášení těžiště hry chvílemi až nudila. Uspávala.

A jedna nesmírně podstatná věc: Česko v určitých fázích duelu na Letné abdikovalo na pracovitost, týmovost, proto se mnohem víc, než je přípustné proti celku z průměru evropského fotbalu, dostávalo do kritických situací v defenzivě. Přitom právě totální týmové pojetí je výsadní vlastnost úspěšných… Bez něho by Francie nikdy nedošla k titulu mistrů světa v roce 2018. Právě tato ingredience byla experty zmiňovaná jako první přednost triumfátorů.

Věřím, že soubor trenéra Šilhavého tohle chápe. Ostatně v mnoha zápasech pod jeho vedením ukázal, že má nespornou sílu, že umí na trávníku odvést precizní práci. Nyní přepne do jiného režimu. Příprava je minulostí. Budoucnost je EURO.

Tak se těšme!