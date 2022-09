Nedělejme ze Šilhavého terč, vinni jsou jiní. A Kúdela za nic nemůže

Vox populi rozumím. Nedovedu si představit, že by se něco podobného stalo ve fotbalově vyspělých zemích starého kontinentu. Z druhé strany jsem dalek od toho dělat z trenéra reprezentace terč a Kúdelu lacině natírat. Primárně jde o smutnou obžalobu nekompetentní práce v českém fotbale. Protože Šilhavý nemá, kde brát…

Projděme si jména z aktuální nominace. Jakub Brabec je stálice. Václav Jemelka měl být už dávno výraznější. David Zima nehraje v Turíně. Jaroslav Zelený je založením krajní bek, stopera hraje z nouze, protože ve Spartě si s touto pozicí nevědí trenéři, ani sportovní ředitel Tomáš Rosický, dlouhodobě rady.

Už jen soubor těchto variant na duely s top týmy Evropy budí rozpaky. Předpokládám, že Šilhavý zpočátku neměl s borcem z Indonésie žhavé úmysly. Jenže při skládání nominace si uvědomil, že moc jiných možností není, což je naprosto šokující zjištění.

Kalas je zraněný, Čelůstka s Petráškem dlouhodobě taktéž, Chaluš v Malmö vůbec nehraje. Možností je stažení Holeše, což je ovšem těžce alternativní řešení, jelikož největší přínos kapitána Slavie je ve středu pole. Totéž se dá říct o Alexi Královi, který na stoperu hrával dříve v Teplicích. Bohužel hráč, jemuž měla patřit budoucnost i velitelský můstek v národním týmu, se nachází ve fázi extrémního osobního úpadku. Po marném angažmá ve West Hamu nyní vypadl i ze sestavy Schalke…

Kdo dál?

Ve Slavii stopeři s českým pasem – bohužel - nejsou. Na Letné hraje místo Vitíka s Panákem oddělením skautingu neprověřený Dán Sörensen. V Plzni obstarávají střed defenzivy matadoři, za zmínku by stál Pernica, Hejda kariéru v národním týmu ukončil.

Proč Šilhavý nevezme mladé?

Protože chybí, je jich nedostatek. V U21 (vyjma Vitíka), která navíc hraje ve stejném termínu baráž s Islandem a bylo by netaktní sahat do sestavy kolegovi Suchopárkovi, extrémně talentovaní borci nejsou. Vzít na zkušenou Lukáše Endla, po němž mlsně kouká Slavia, by bylo dost na sílu. Devatenáctiletý teenager nemá v jednadvacítce dosud jediný start. Zbytečně by přeskočil kategorii. Nemělo by to žádný smysl.

Při rešerši stoperské kvality v Česku tak nelze Šilhavému nasazovat psí hlavu. Vinu nesou kluby, stejně tak liga, svaz... Ani jeden z klíčových elementů tuzemského fotbalu není schopný vytvořit odborné prostředí a odpovídající podmínky k tomu, aby se zkvalitnila výchova mladých hráčů a přesun do dospělé kategorie probíhal hladčeji a přirozeněji. Aby mladí v osmnácti/devatenácti letech automaticky bojovali o místo v základní sestavě nejlepších českých klubů a pozitivně se rozvíjeli. Tak, jak je to k vidění v zemích od Česka na západ.

Mimochodem, výrazný příspěvek do této debaty se čeká od nového technického ředitele Zdeňka Psotky a Miroslava Beránka, šéftrenéra úseku reprezentací. Není to ale zdaleka jen o nich, pracovat na vývoji musí především kluby, kultivovat prostředí a zvyšovat rentabilitu soutěže musí představitelé ligy. Pokud si to zainteresované strany uvědomí, může být za čas lépe.