Tecl: Nejtěžší období ve Slavii. Děláme vše naopak, doba hájení je pryč

PŘÍMO Z KLUŽE | Ani do třetice nepřišlo prolomení mlčení slávistické produktivity. V Kluži červenobílí sice mačkali soupeře, přestříleli ho 24:5, ale na góly vyhráli domácí 2:0. Hosté se vytoužené branky nedočkali. Kapitán Stanislav Tecl po další prohře jen krčil rameny. „Děláme vše naopak. Myslím si, že je to velká zkouška pro celý tým, jak na to zareaguje. Teď se ukáže, jak na tom doopravdy jsme,“ hlesl slávistický lídr.

Další utkání bez vstřelené branky. V čem byl tentokrát problém?

„Třetí zápas bez gólu a třetí zápas, který si prohrajeme. Jako Slavia si něco takového nemůžeme vůbec dovolit. To, že nejsme schopni se prosadit proti takto bránícím mužstvům, je smutné, ale je to pro nás hrozně těžké. Chybí nám i štěstí. Kdybychom dali první gól, dostali se do vedení, určitě by nám to pomohlo. Jenže my děláme vše naopak - když jde dobrý balon do vápna, nejsme tam. A když tam nejde, tak tam jsme…“

Složité období?

„Souhlasím. Myslím si, že je to velká zkouška pro celý tým, jak na to zareaguje. Teď se ukáže, jak na tom doopravdy jsme.“

Věříte, že tým zareaguje dobře?

„Věřím tomu.“

Na druhou stranu okolnosti tomu moc nenahrávají. Co vás k tomu vede?

„Je to jedno s druhým. Zranili se nám kluci, kteří tyto zápasy umí hrát, mají s nimi zkušenosti. Pro některé hráče je to úplně nová věc. Kluci, co přišli, jsou tu chvilku a ono to opravdu nějakou dobu trvá, než si člověk zvykne, že v lize proti nám každý hraje na 120 procent, skáčou proti nám do střel… Nicméně doba hájení už je pryč. Už bychom měli předvést kvalitu, o které jsem přesvědčený, že ji v kádru máme.“

Už před zápasem se řešilo, že utkání bude o první brance, přičemž vy máte s produktivitou nyní trable. A pak dovolíte Kluži jít do vedení po tak hloupé chybě. Neopakuje se to až moc často?

„První gól soupeři darujeme. Ale musím říct, že po prvním poločase jsem byl stoprocentně přesvědčený, že to ještě dokážeme otočit, protože jsme měli tlak, lítaly tam centry a byli jsme nebezpeční. Jenže druhý poločas jsme od toho ustoupili. Nechápu proč. Dlouho nám trvalo se do toho znovu dostat. A dá se říct, že už jsme Kluž nedokázali dostat pod takový tlak.“

Za fanoušky jste šel až po děkovačce. Co jste s nimi řešil?

„Nestihl jsem ji a je mi líto lidí, kteří sem jedou nás podpořit. My jsme jim neudělali radost výsledkem. Potřetí jsme prohráli. Je to asi nejtěžší období, které ve Slavii zažíváme. Ale nikdo nám z toho nepomůže. Jen my sami se musíme odrazit a zlepšit se. Nemyslím si, že by to od nás byl odevzdaný výkon, udělali jsme maximum, ale nepovedlo se nám to.“

Od čeho se tedy chcete odrazit?

„Musíme dál tvrdě makat, bojovat a gól dát klidně břichem, abychom se jednou dostali také do vedení a nemuseli jsme to furt dohánět.“

Po losu skupiny zavládl optimismus, ale nyní jste v ní ve složité situaci. Věříte ještě v postup?

„Určitě. Kdybych tomu nevěřil, tak by nemělo cenu fotbal hrát. V tom je fotbal krásný. Teď jsme to podělali, ale stále to ještě můžeme napravit. To je naše velká výhoda, že jedním zápasem není nic ztraceného.“