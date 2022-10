Trpišovský: Rozhoduje se ve vápnech. Ve vlastním faul, v útočném bez touhy

PŘÍMO Z KLUŽE | Po losu základní skupiny bylo pošetilé jen pomyslet na to, že by Slavia nepostoupila do jarní fáze. Jenže tenhle hororový scénář si velmi vážně říká o vyhotovení šikovným režisérem. Sešívaní podruhé v řadě nezvládli dobývání Kluže, prohráli 0:2 a po čtyřech duelech mají v tabulce Konferenční ligy pouze čtyři body. Situace není vážná, je doslova kritická. „Musíme teď dvakrát vyhrát,“ suše našel Jindřich Trpišovský návod na cestu z temna.

Podruhé jste s Kluží prohráli, podruhé neskórovali. Co za tím bylo?

„Vstoupili jsme do zápasu dobře, aktivně, bohužel jsme brejk dva na jednoho nevyřešili do gólu a z první nebezpečné situace naopak inkasovali. Potom jsme pokračovali v aktivním výkonu, měli jsme spoustu dobrých věcí, centrů ze strany, ale bohužel jsme nic nevyužili. Po přestávce se soupeř přeskupil, zavřel šířku hřiště, byl v šesti v obranné linii, míče lépe vyndával a z dalšího rohu vstřelil druhý gól. Pak bylo po všem.“

Jste naštvaný?

„Každý zápas je jiný. Naštvaný jsem byl v Olomouci. Dnes byl první poločas dobrý. Kdybychom si odmysleli penaltovou situaci, hráli jsme fakt slušně. Nejdůležitější ale stejně je, zda zápas zvládneme nebo ne. Ve spoustě aspektů musíme přidat. Dodat si více odvahy v řešení některých momentů, prokázat větší touhu v pokutových územích.“

Zápas se po necelé půlhodině přerušil kvůli kolapsu fanouška. Vypadalo to, že od té doby jste už nenahodili řetěz.

„Těžko říct, ale přerušení asi víc pomohlo soupeři. V tu dobu jsme měli největší tlak, soupeř si mohl odpočinout… Ano, po restartu jsme už nebyli nebezpeční jako v předcházející fázi zápasu.“

Jak hodnotíte situaci ve skupině? Hrozí, že nepostoupíte…

„V první řadě se musíme zlepšit. Nejen výkonnostně, ale i v produktivitě. A nedostávat góly. Nyní máme venkovní zápas na Ballkani, musíme vyhrát a pak doma se Sivassporem zase. Jiná cesta není.“

Stanislav Tecl hovořil, že pro něj jde o nejhorší situaci za dobu působení ve Slavii. Máte to stejně?

„Nevím, jestli to je nejhorší období za čtyři a půl roku. Řeknu to jinak. Není to jednoduchá situace, máme čtyři body. Čekali jsme mnohem víc. Musíme s tím něco udělat. Především podávat konstantnější výkony. Zápasy se rozhodující v pokutových územích, a tam máme problémy. Jedna z cest je zlepšit standardní situace. Dnes jsme z nich inkasovali dvě branky, sami si nic nevytvořili.“

Tři zápasy jste nedali gól, ve čtyřech z pěti utkání prohráli. Dá se trochu šířeji říct, v čem je problém? Není to obecně v horší kvalitě mužstva?

„Je to o správných rozhodnutích, o proměňování šancí, o sebedůvěře. Vstřelený gól by nám hodně pomohl. Jenže my jsme ve fázi sezony, kdy zápasy nezvládáme a ještě nedáváme góly. Musíme se zase naučit zvládat jednotlivé překážky. Teď máme Boleslav, pak pohár, derby… Nemůžeme nic dlouhodobě plánovat, je potřeba se zaměřit vyloženě na výkonnostní a výsledkové cíle. Vyhrát i herně horší zápas, ale hlavně vyhrát. A také mít v defenzivě nasazení jako dnes Oscar, byť také chyboval, ale zamezil spoustu nebezpečným akcím. Musíme být důraznější, agresivnější, zodpovědnější. Pak třeba neinkasujeme z první střely na bránu.“

Často hovoříte o nutnosti správně se rozhodovat na hřišti. Co v tom kontextu říkáte na penaltový faul Petera Olayinky?

„Z opakovačky jsem to ještě neviděl. Chtěl asi nůžkami odehrát míč a kopl soupeře někam do hlavy. To jsou přesně věci, které nás sráží. A zase se bavíme o situacích v boxech, kde se zápasy rozhodují.“

Máte strašnou spoustu marodů. Je to jen náhoda?

„Je to pro nás téma, ale já vůbec nevím. Sedm týdnů v kuse jsme byli v přípravě, měli dvoufázové tréninky, přitom jsme to zvládli bez zranění. Nyní se ale všechno nepříjemné kumuluje. Pokaždé jde o jiný problém. Teploty, virózy, zranění. To číslo je vážně obrovské. Mohli bychom postavit celou jedenáctku z marodů. Proč to tak ale je, to fakt nevím.“

Je tým dost silný, aby se nepoložil?

„Musíme za to vzít v realizáku, stejně tak zkušení hráči. Když se daří, může hrát každý. V těžkých chvílích se ukazuje velikost jednotlivců. Následující dny a týdny budou právě o těchto hráčích. Každá prohra zatěžuje sebevědomí, to nyní úplně postrádáme. Když si vezmu brejk z kraje zápasu, tak pokud bychom byli v jiném rozpoložení, dohrajeme to do prázdné branky.“