Práce s nabitým kádrem Slavie? Trpišovský hraje i o Tvrdíkovu důvěru

POZNÁMKA RADKA ŠPRYŇARA | Jestliže se o někom v českém fotbale dá směle říct, že má bezmeznou důvěru vedení, potažmo šéfa klubu, je to kouč Slavie. Jaroslav Tvrdík splní Jindřichu Trpišovskému, co mu vidí na očích. Podobný vztahový ekvivalent šel svého času – a také do času – pozorovat v Plzni mezi Adolfem Šádkem a Pavlem Vrbou.