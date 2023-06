Krejčí ligu přerostl, čas rozrazit jiné dveře. Další rok ve Spartě? Zbytečné

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA PŘÍMO Z TÓRSHAVNU | Třináct gólů v lize, na reprezentačním pódiu pevná pozice v základní sestavě podkreslená trefami do sítě Polska a Faerských ostrovů. Podle mého úsudku by kariéra Ladislava Krejčí mladšího neměla být od příští sezony spojena se Spartou, a to navzdory platnému kontraktu.

Domácí soutěž přerostl. Na gólový blázinec rozpoutaný v jarní části se bude vzpomínat za třicet let, i za padesát. Další sezona v rudém by byla zbytečná, pro potřebný růst nepotřebná, a to ve vší úctě k nezpochybnitelným pokrokům mistra ve všech myslitelných aspektech. Jen by se něco nastavovalo, uměle prodlužovalo. Krejčí ve Spartě dokázal všechno. Vyhrál titul, ligový pohár, stal se kapitánem, lídrem, chlapem, k němuž se ostatní upínají, přirozeně respektují.

Stoper či defenzivní záložník s výjimečným chováním v pokutovém území soupeře si moc dobře uvědomuje (a to je moc fajn), že příval komplimentů po neskutečném ročníku nezakryje pár nedokonalostí – příkladem pohybovou obratnost, občasnou zbrklost, nekoncentrovanost, místy netaktické chování zejména na pozici stopera. Mám neochvějný pocit, že výkonnostní progres a postupné odstranění vad proběhne mnohem rychleji na západ od našich hranic, v násobně větší konkurenci.

Nastal čas otevřít jiné dveře, opustit komfortní prostředí, udělat si život zase o něco těžší. Sparta by jistě, a to i v případě smysluplné nabídky pro obě strany, Krejčího pouštěla nerada. Po kvantech bolesti a tunách zklamání má šanci probojovat se do základní skupiny Ligy mistrů. Šéfa k tomu potřebuje. Proto si dovedu představit následující scénář: Krejčí pomůže Spartě v kvalifikaci o poháry a pak odejde. Jako před ním podobným způsobem Darida, Král.

Momentálně se o žádném vážném interesu ze zahraničí nemluví, ale věci mohou v příštích dnech nabrat spád. Krejčí říká, že na nejlepší věci je třeba počkat. V tvrdém fotbalovém byznyse se však ve čtyřiadvaceti letech na nic nečeká.

