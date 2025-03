Schéma s dvěma hroty je funkční. Chorý s Schickem pochopili, že tým je víc než jednotlivec

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Pár týdnů po mistrovství Evropy, kde Česko s píchlou pneumatikou dojelo jen do první stanice, se Ivan Hašek v analýze zamýšlel nad příčinami brzkého konce. Jedním z důvodů byl nedostatek kreativních hráčů, a to obecně v českém fotbale. Sobotní večer v Hradci Králové dal reprezentačnímu kouči za pravdu. To ale neznamená, že si mužstvo nemělo poradit s Faerskými ostrovy mnohem lépe. Nebylo daleko od ostudného krachu, který by významně narušil plány ve skupině.