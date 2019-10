Zlín vsadil všechno na jednu kartu, se zraněním Kašíka nikdo nepočítal | iSport.cz

Když se řekne Zlín, představím si sestavu pár let zpátky. Ikony týmu - Petra Lešku, Petra Čajánka, Jaroslava Balaštíka nebo Martina Hamrlíka. To už je ale pryč. Dnes má jedinou ikonu - a tou je Libor Kašík. Gólman, se kterým se Zlín stává mužstvem, co může porazit každého soupeře. Je to vítězný typ, co dokáže pobláznit své spoluhráče i diváky. Jako fanoušek se do hlediště nepůjdu ani tak podívat na Zlín, jako na Kašíka.