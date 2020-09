Gratuluji, tady máš roušku. Hygienická opatření na Tour působí někdy bizarně

Projedete cílem jako vítěz. Vydali jste ze sebe úplně všechno a ono to vyšlo. Napadlo by vás v takovou chvíli hned myslet na to, že si musíte nasadit roušku? Ať to zní divně, jak chce, letos je to realita i na Tour de France. Vítěz projede cílem, od týmového maséra dostane pití, ručník, a hlavně… roušku. A ještě výrazně zadýchaní si je všichni poslušně nasazují. Nic jiného jim nezbývá. Hrozba v podobě koronaviru a vyloučení týmu z Tour je obrovská.

Byl to poměrně bizarní pohled. Wout van Aert si ve sprintu 5. etapy dojel pro své první etapové vítězství na letošní Tour a místo toho, aby přijímal spoustu gratulací, zápasil s rouškou, kterou se mu nedařilo rozdělat tak, aby si ji mohl ihned nasadit na obličej. Nakonec se ale povedlo a všichni fotografové dychtící po emocích vítěze měli zase smůlu, pod rouškou už toho pak moc vidět není.

Ale co hlavně, všichni dobře víme, jak špatně se v ní dýchá, a to nám stačí jen doběhnutí na tramvaj. Cyklisté se ještě ani pořádně nestihnou vydýchat a už si musí dát na obličej něco, co jim v tom celkem brání.

Ale perou se s tím zatím statečně. Co jiného jim taky zbývá? Fakt, že pokud budou v týmu dva pozitivní případy COVID-19, a to nejen u závodníků, jede celý tým domů, je hodně velkým strašákem. To pak raději skousnou jezdci i to, že budou funět do roušky.

V nich samozřejmě poskytují i veškeré rozhovory, takže posluchači rádia pak mají pocit, že i závodníci, kteří s tím obvykle potíže nemají, teď huhlají. Taková je však realita těchto dnů, nejen v cyklistice.

Nošení roušek se vztahuje také na fanoušky, kteří se přijdou na Tour podívat. Už teď je ale zřejmé, že někteří toto pravidlo ignorují, obzvlášť ti posilněni alkoholem. A to se samozřejmě nelíbí těm, kteří jsou v tomto ohledu nejpoctivější, tedy cyklistům. I proto už řada z nich na sociálních sítích nabádá diváky, kteří k trati přijdou, aby opravdu byli ohleduplní a toto pravidlo dodržovali.

Vždyť všem jde o stejnou věc, tedy aby se letošní Tour odjela celá a bylo na co se dívat a těšit.