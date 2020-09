Lekce za občerstvení, co se na Tour dál nesmí? Pozor i na to, kde si odskočit

Hodně tvrdou lekci z cyklistických pravidel dostal ve středu na Tour de France její tehdejší lídr Julian Alaphilippe. Kvůli nepovolenému občerstvování mu rozhodčí udělili dvacetisekundovou penalizaci, což ho stálo žlutý dres a 200 švýcarských franků k tomu. Pravidla jsou pravidla a jury ukázala, že platí úplně pro všechny včetně miláčka domácích fanoušků. Co vlastně provedl a co dalšího je na cyklistických závodech včetně těch největších zakázáno?

Cyklisté musí na Tour de France dodržovat pravidla, Julian Alaphilippe to už dobře ví

Výsledek je pro něj velmi krutý. Sankce 20 sekund v závodu a 200 švýcarských franků navrch je běžná. Jenže Francouze to stálo mnohem víc – přišel o žlutý dres lídra Tour. I proto byl týmový manažer Patrick Lefevere na dotyčného mechanika velmi rozezlen. „Ztratit dres kvůli takové stupiditě… A co víc, člověk, který takovouhle hloupost spáchal, byl z našeho týmu.“

Pod tímto pojmem (i když není úplně oficiální) se skrývá pravidlo, které závodníkům zakazuje v zóně 20 kilometrů před cílem přijmout občerstvení (jídlo či lahev s pitím) z doprovodného týmového vozu či kohokoliv na nebo podél trati (většinou jde rovněž o členy týmu, vzít si cokoliv od neznámých lidí je hodně velký risk). A právě od mechanika vedle trati stojícího už v pásmu 20 km do cíle si Julian Alaphilippe občerstvení vzal.

Jízda za autem či motorkou

Často se stává, že má závodník defekt či jiné technické nebo zdravotní potíže a ocitne se až za pelotonem. Ve snaze dostat se co nejrychleji zpět a neutratit při tom příliš velké množství energie, využívají cyklisté vzduchového polštáře za před nimi jedoucím autem či motorkou. Jenže když je to už moc dlouho, přichází za to sankce.

Své o tom letos ví třeba týmový kolega Jana Hirta z CCC Simon Geschke. Ten dostal ve druhé etapě časovou penalizaci 20 sekund a k tomu pokutu 200 franků (zhruba 4800 korun). Finanční postih se navíc v mnoha případech týká i sportovních ředitelů, kteří, většinou svým závodníkům, takovou jízdu umožní. To pak může být i 500 franků.