Bavorák a Louis Vuitton? Sportovci, investujte! radí Hrubec. Také si koupil Porsche
KOMENTÁŘ ŠIMONA HRUBCE | Ve svém druhém sloupku bych se rád věnoval mimořádně důležitému tématu – a tím je finanční gramotnost. Tohle možná zní až moc vznešeně. Chci prostě upozornit na to, že už od začátku kariéry je třeba přemýšlet, jak (správně) investovat peníze.
U spousty hráčů, nejenom mladých kluků, vidím, že v této oblasti potřebují osvětu. Proto bych rád tohle téma otevřel, abychom předešli nejrůznějším problémům. Zvlášť v poslední době kolem sebe vidíme případy, jak hráči naletěli nebo skoro všechno utratili. Já už jsem si to, naštěstí, uvědomil hned při podpisu své první smlouvy. Že to nemusí být výdělek napořád a kdo ví, kolik takových kontraktů ještě bude. Protože ve sportu ani v životě nikdy nevíte. A že není dobré hned všechny peníze utratit. A je potřeba investovat.
Hned jsem si začal zjišťovat možnosti. Kam dávat peníze, abych se po kariéře mohl mít dobře. Abych jednou nemusel sedět s hlavou v dlaních a počítat, kolik jsem vydělal, a nic mi nezbylo. Podle mě je důležité, aby kdokoliv, kdo začíná dělat profesionální sport, o tom začal včas přemýšlet. Nebo i ti, kteří už mají část kariéry za sebou, se zamysleli. Lepší pozdě, než nikdy.
V hokejovém světě vidím spoustu kluků, kteří podepíšou první smlouvy a hned si koupí bavoráka a tašky v Louis Vuitton. Dávají na odiv, že jsou v áčku a mají peníze…Jo, chvíli je to hezký život.