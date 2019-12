Nezmar se dostal do pasti. Dění ve Slavii připomíná časovanou nálož | iSport.cz

KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Připomíná to časovanou bombu. Jen se někdy stane, že někdo urychlí hodiny – a druhá ruka těsně před výbuchem přestřihne drát. A zase... Tak nějak vypadá dění v pražské Slavii kolem sportovního ředitele Jana Nezmara. Klíčový muž, který se podílel na historickém vzestupu klubu, se v určitých intervalech dostává do situace, kdy je jednou nohou na útěku z Edenu. Respektive považuje za nutné jím pohrozit.

Naposledy se to stalo hned po konci podzimu. První pondělní informace zněly radikálně: Nezmar dal výpověď. „Nepodal,“ reagoval stručně na dotaz Sportu klubový boss Jaroslav Tvrdík a stejný fakt potvrzují i zdroje z okolí Slavie. Druhou otázku na to, zda je možný Nezmarův odchod, či zda je přímo ve hře, už nejvyšší muž Slavie nechal bez komentáře.

Popravdě by odpověď musela znít: Ano. Sportovní ředitel totiž podle informací Sportu vyjádřil nespokojenost se svým postavením i odhodlání všeho nechat v interní komunikaci. Dal najevo, že už takhle pokračovat nechce, ale jinou formou.

Pohnutek má být hned několik: odlišný pohled na směřování klubu, který Nezmar stále vidí v českých reáliích, s ekonomicky úspornějším, a nikoli předimenzovaným provozem, jak je tomu nyní. Údajně také byla narušena jednota s trenérem Jindřichem Trpišovským a Nezmar začal být obcházen při některých strategických rozhodnutích. Narušení vztahu s Trpišovským by při tom pro něho bylo obzvlášť bolestivé: byl to on, kdo trenéra přivedl do Liberce a pak i do Slavie.

Když Tvrdík zprávy o Nezmarově hrozícím sbohem komentoval na Twitteru, strhával pozornost jiným směrem. „Honza je v první řadě člověk. S rodinou, za kterou dojíždí do Liberce,“ poukázal na celkové enormní vytížení a jiný problém, který Nezmara skutečně dlouhodobě vysiluje. Jenže zdaleka není jediný. Jsou tu zmíněné vnitřní rozpory – a o těch nepadlo ani slovo. Nehodí se to.

Zásadní je, zda se Nezmar definitivně odhodlal k rozlučce, nebo to byl „pouze“ další jeho obvyklý tah, jak dosáhnout