Slavia by měla na Nezmara dát. I když se jeho porážka zdá neodvratná | iSport.cz

Nynější viceprezident pro sport, jak jeho novou funkci vymezil slávistický boss Jaroslav Tvrdík, už dříve naznačoval, že ve Slavii nejde zdaleka vše podle jeho představ. A několikrát se kvůli tomu odhodlal k hrozbě výpovědí. Naposledy ji podal loni po posledním ligovém kole coby člen představenstva. Nestáhl ji a jeden čas byl bez smlouvy, než se dohodl na pokračování v jiné, užší roli. Oproštěn od mnoha závazků – a také patřičné odpovědnosti. To je stručný výčet fakt.

Nyní o vnitřním napětí nejkonkrétněji promluvil v rozhovoru pro deník Právo. A potvrdil to, co psal deník Sport i jiná média. Nehledě na to, že slávistický trenér Jindřich Trpišovský celou zimu mluvil o tom, jak by nechtěl, aby Nezmar klub opustil a jaká by to byla rána. Tvrdík přitom vše bagatelizoval, odváděl pozornost a nepodával (úplný) popis reality. Často jde o „slovíčka“, ale když se žongly s nimi nasčítají, má to neblahý dopad.