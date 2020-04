(Ne)dohrání ligy? Pojďte se bavit normálně. Jinak propásnete šanci | iSport.cz

(Ne)dohrání ligy, anulování, nadstavba, LFA, UEFA, SKS, ACS, FCVP… Plný ingrediencí je fotbalový kotel, v němž to vře, bublá a prská. A každý do něho hází jen to, co se mu hodí. Uvařit spolu a neservírovat cosi mdlé chuti? Raději se pobijme jak v televizní kuchařské soutěži.