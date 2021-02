Restart potřebují Sparta i Vrba. Přestupy už jdou za Rosickým

Je to jedna z největších bomb, která padla do české fotbalové kotliny. Jestli Sparta chtěla dodat lize šmrnc a mimořádnou atrakci, tak pro to udělala maximum. Pavel Vrba, strůjce historického vzepětí Plzně, která právě díky importu z metropole ze Sparty učinila až na jednu výjimku věčně druhé, na Letné – to je prvotřídní událost. Jedna z největších v historii samostatné soutěže. Fakt.

Exkluzivní snímky. Potemnělá Letná. Zaostřeno na muže v elegantním saku jak ze žurnálu. Co písmeno v jeho příjmení, to v podání letenských kreativců iniciála úderného hesla.

Vášeň. Respekt. Bojovnost. Ambice. Skoro všechno, co Spartě nyní… chybí.

Působivě, v západním střihu, jásavě představil pražský velkoklub ve středu večer nového kouče. Mělo to jen háček. Kontext celé vizuálně povedené prezentace úplně nesouzněl s naladěním mnoha fanoušků a hlavně tím, co se na Letné v posledních týdnech dělo. Jako kdyby nová pěkná fasáda zakrývala vzadu pobořený dům nebo propadlé podlahy.

Sparta se dostala znovu do bezvýchodné situace. Tak jako už nesčetněkrát. Přičemž součet jednotlivých problémů by spolehlivě rozložil i větší fotbalové značky. Jak to bývá, na první pohled nejviditelnější potíže nemají ve skutečnosti tak vysokou hodnotu jako ty, co se skrývají v pozadí.

Tak tedy krátké shrnutí. Nebo stručná „kuchařka“, jak si zadělat na potíže.

Začněme trably s hráčem, jenž má status (největší) hvězdy, resp. klíčové postavy na trávníku i v šatně. Takový mimořádný význam Bořku Dočkalovi Sparta po jeho vysvobození z Číny dala – a teď jako by si s tím nevěděla rady. Nebo v tom nechala bývalého trenéra Václava Kotala. Jestli se mluví o tom, že Dočkal se musí nově podřídit strategii sázející na talenty jako kdokoli jiný, je to obecně pravda, ale realita je jiná. Kdo si pořídí nebezpečnou zbraň, musí s ní umět zacházet. Jinak se střelí do vlastní nohy.

Druhým Dočkalovým angažmá se Sparta chytila do vlastní pasti. A není jednoduché se z ní dostat. Jeden příklad za všechny: na jedné straně je čitelný záměr Dočkalovu pozici umenšit, jenže současně je přestupovou politikou posílena…

Pojďme dále. V krizovém období se nabalují „vděčná“ témata jako narušená atmosféra v týmu, střet hvězda vs. trenér, rozdělení na mladé a starší hráče. A špatný herní projev, fatální bodová ztráta. Fatální nikoli pro hráče, ale trenéra. U něho vždy vše začne a skončí, jen je ještě potřeba absolvovat rozbor jeho taktiky a/nebo preferovaného rozestavení, i když už je to jedno. Kotal je jen posledním v dlouhé řadě. I v tomto případě se problém Sparty neúměrně zužuje.

Jestli to ještě před velkým třeskem drhlo v útrobách stadionu, venku mezitím bují spekulace, dohady i tvrdá kritika. Rovněž to přispívá k napětí, které se blíží výbuchu. A opět nabude kontur a sytých barev obraz vnitřně nefungujícího klubu s málo kompetentními lidmi opakujícími staré omyly. Klubu, jehož problémy jsou mnohem hlubší, protože prorůstají celou infrastrukturou. Zůstaneme-li ale ještě chvíli jednou nohou na hřišti, kam se soustředila největší pozornost, nemůže zůstat stranou téma sparťanského kádru. Otázkou je, jaké nároky jsou na jeho osazenstvo vlastně kladeny. Sparta nemusí a podle všeho nechce kopírovat Slavii a hodlá jít zřejmě poněkud jinou cestou. Jakou, to zcela jasné není, byť si sportovní ředitel Tomáš Rosický myslí opak, popřípadě očekává, že letenská strategie je snadno pochopitelná. Není. A dosud ani nebyla přesvědčivá. Spíš plná protikladů, jednoho kroku dopředu a dvou zpátky, odboček.

„Ptáte se asi zejména na herní systém, rozestavení…“ obrátil se na čtvrteční tiskové konferenci k novinářům Rosický „Pro mě jsou mnohem důležitější principy hry a to, jak se Sparta bude prezentovat. To máme s trenérem Vrbou jednotné. To je pro mě zásadní. Když vidíte, jak se fotbal vyvíjí a všechno se prolíná, ať už do defenzivy či ofenzivy…“

To je dost neurčitá formulace. Zvlášť když zazní, že Vrba má v tomhle ohledu volné ruce. Jediné, co šlo vyrozumět, je, že Sparta stojí o lepší