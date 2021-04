Slávistický válečník Kuchta dozrává fotbalově i lidsky. Tak ať si to nezkazí

Nejdříve ale zpátky v čase. Na začátek listopadu loňského roku, kdy Slavia přivítala v Evropské lize Nice a vyhrála 3:2. Kuchta k tomu senzačně pomohl dvěma góly, ale auru kladného hrdiny mu něco dost kazilo: dva nafilmované pády, jimiž chtěl zařídit penaltu. Bylo to až nedůstojné, na jeden zápas trapné. Nebylo by divu, kdyby skončil v kategorii „herců“, kterým pak rozhodčí nebudou věřit ani pády soupeři opravdu zaviněné. A nelibě to nesli i slávističtí fanoušci, kteří na takové chování nejsou zvyklí. Jinou věcí byl nešvar, který se Kuchtou táhl z minulosti. Se svou typickou a účinnou agresivitu to přeháněl a zajížděl do hráčů nefér způsobem, což vyvolávalo konflikty.

Kuchta ale ušel kus cesty a zjevně na sobě zapracoval. Začal si dávat pozor na obě stinné stránky svého až neuvěřitelného vzestupu a gólové exploze, které by předpokládal málokdo. Stejně jako jiní měl samozřejmě štěstí, že padl do oka Trpišovskému a ještě v Liberci ho dokázal srovnat kolega Hoftych. Můžeme se bavit o tom, že v jiném stylu, než který je Slavii vlastní, by takové úspěchy neměl. To však platí i o jiných hráčích právem chváleného mužstva a vždy jde o to, zda to fotbalista (a jeho manažer) bere v potaz při přestupu.

A samozřejmě, můžeme mluvit o tom, že na něho mužstvo pracuje a bude pracovat ještě víc, protože titul nejlepšího kanonýra je jedním z cílů do konce sezony, které vyhlásil slávistický kouč. Jenže Kuchta zase pracuje pro mužstvo, i když nedá gól. Někdy to zase až vypadá, že ho teď míče nacházejí tak, že pro to ani nemusí moc dělat. Jenže na to je potřeba výjimečný čuch, počítat s tím, že se k vám balon může odrazit takřka v jakékoli situaci, a být na to připraven. I kdyby se měl jen odrazit od holeně nebo zad. To fakt není samozřejmost.

Slavia - Zlín: Neuvěřitelný gól! Po sérii odrazů ve vápně skóroval Kuchta, 2:1

Na některé momenty, ke kterým se Kuchta nachomýtl, samozřejmě mohou být odlišné názory. Třeba na střet minulý týden v Liberci, po němž následoval pokutový kop a rozhodující gól.

„Byli jsme pod tlakem Slavie, což vyústilo v to, že je Kuchťák vych*ný. To všichni víme. Pak už byla situace jen na rozhodčím, jestli pískne. A písknul,“ tvrdil domácí obránce Matěj Chaluš. I když Marios Pourzitidis byl u míče o zlomek vteřiny později a prostě Kuchtu kopl do podrážky kopačky. Myslím, že tam se útočníkovi jako ozvěna vrátily kousky z minulosti.

Po utkání se Zlínem, v němž skóroval po kuriózním biliáru, ukázal poměrně vzácnou sebereflexi. Neváhal podrobit svůj výkon drtivé kritice (poslední dobou ostatně bylo vidět, že šel s formou dolů) a s pokorou mluvit o hře a přístupu druhého útočníka Stanislava Tecla, pochválit Zlín. „Z osobního hlediska jsem byl šílenej. Zaplaťpánbůh, že jsem dal ten gól, protože jinak bych mančaftu asi nepomohl,“ vylil na sebe kýbl studené sebereflexe.

Tecla při tom označil za svého mentora „Splnil se mi sen už v Liberci, kdy nás tam trenér dal spolu,“ připomněl minulý zápas a tvrdil, jak se na repete proti Zlínu těšil od rána. A klidně by svému zkušenějšímu parťákovi nechal místo na hřišti místo sebe. „Dneska bylo nefér, když se trenér rozhodl, že tam ponechá mě. Vůči Standovi mi to bylo strašně moc líto. Zasloužil si, aby byl na hřišti on, a ne já,“ pravil v nezvykle upřímném rozhovoru pro O2 TV. Až vás paradoxně napadne, jestli té uměřenosti a pokory na nemilosrdného zabijáka z útoku, kterým by měl být, není až nějak moc...

Teď je hlavní, aby Kuchta udržel na své cestě správný směr. A aby z ní už nesešel...