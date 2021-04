Chaluš: Bez penalty by Slavia gól nedala. Kuchťák je vych*aný

Ondřej Kúdela se v Liberci vrátil do sestavy Slavie • ČTK

Do staré rány si sami nasypali sůl. Slovan, už zase, ztratil dobře rozjetou bitvu v koncovce (0:1), znovu navíc dojel na nevybíravý zákrok v šestnáctce. Jana Kuchtu, specialistu na krytí míče ve vápně, sice pod Ještědem vzhledem k bývalému angažmá dobře znají, i tak defenziva v čele s Matějem Chalušem (23) nedokázala jeho akci stopnout včas. Třetí liberecký penaltový faul za tři kola přihrál body Slavii.

„Určitě měl zápas průběh, který jsme očekávali. Věděli jsme, že má soupeř hodně náročný program a těžké zápasy za sebou. Chtěli jsme toho využít. Myslím, že tentokrát byla Slavia k poražení, mohli jsme jí nějaký bod vzít, bohužel se to nepovedlo. Do sedmdesáté minuty jsme přitom plnili plán dobře, pak nás soupeř zatlačil. Projevila se kvalita příchozích z lavičky, oživili hru a dostali nás pod tlak… Měli jsme toho už dost a bohužel jsme opět dostali branku z penalty.“

To už je takový folklór posledních kol...

„Nevím, jestli jde úplně o herní krizi, nebo těžké zápasy v posledních týdnech. Nezvládli jsme je, což nás mrzí. Nemyslím, že by šlo úplně ani o individuální chyby, když se písknou takové penalty, těžko situaci někomu zazlívat. Samozřejmě chyby ze hry pramení, ale upřímně nevím, čím to, že se proti nám často kope. Věřím, že bilanci už příště prolomíme a k tomu dáme i gól.“

Po Baníku a Slovácku jste darovali desítku i Slavii. Co se v souboji Mariose Pourzitidise s Janem Kuchtou stalo?

„Byli jsme pod tlakem Slavie, což vyústilo v to, že je Kuchťák vych*aný. To všichni víme. Pak už byla situace jen na rozhodčím, jestli pískne. A písknul.“

Bolí další ztracený duel v úplném závěru? Proti Plzni jste v poháru vypadli rovněž brankou pár minut před koncem...

„No, mrzí nás to hodně, čtyři zápasy jsme navíc nedali gól. Víme, že hrajeme proti kvalitním soupeřům, jestli nás dobře přečetli… Nějakou šanci jsme si i tentokrát vytvořili, možná musíme být trochu hladovější. Soupeř hru oživil, má kvalitní kádr, měli jsme pak (obránci) úlohu těžší, když přišli na hřiště čerství hráči. Kdyby penalta nebyla, tak Slavia nevyhraje.“

Utíkají poslední šance na evropské poháry?

„Těžko říct, musíme koukat hlavně na sebe. Nebudeme chtít řešit počty, bude se potřeba zaměřit na věci, v nichž děláme chyby. Abychom je příště odčinili a dostali se zpět na vítěznou vlnu. Musíme začít u sebe, co je za námi a před námi sledovat aktuálně nemůžeme.“

PENALTY PROTI LIBERCI V SEZONĚ

2. kolo Liberec – Plzeň 4:1 Aleš Čermák gól 5. kolo Pardubice – Liberec 3:0 Lukáš Pfeifer gól 7. kolo Teplice – Liberec 1:2 Jakub Řezníček Milan Knobloch zákrok 14. kolo Sparta – Liberec 1:1 Bořek Dočkal Filip Nguyen zákrok 17. kolo Liberec – Zlín 1:0 Tomáš Poznar břevno 21. kolo Liberec – Pardubice 4:1 David Huf Milan Knobloch zákrok 25. kolo Liberec – Baník 0:0 Patrizio Stronati pravá tyč 26. kolo Slovácko – Liberec 1:0 Václav Jurečka gól 27. kolo Liberec – Slavia 0:1 Ondřej Kúdela gól

