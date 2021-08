Tohle měla Slavia dát. Ne měla, musela. Kvůli fotbalu i své pokladně

Začíná se to stávat tak trochu pravidlem. V předkole Champions League pražská Slavia vypadne s týmem, který nemá takový zvuk a respekt jako soupeři, kterým je schopna čelit při tažení Evropskou ligou. Maďarský Ferencváros má sice dobré mužstvo a zajímavé individuality, ale od slávistů už se čeká, že si s touhle kategorií protivníků poradí. Nestalo se, a ještě víc než s dánským Midtjyllandem je to i při všech obtížích zkraje sezony – bez pardonu – zklamání. A taky rána do rozpočtu. Jak sportovního, tak finančního.

Bylo to na hranici trenérské geniality a příběhu (ne)obyčejného šílenství. Nic mezi tím, zdálo se. Trenér Jindřich Trpišovský svou sestavou proti Ferencvárosi v čele s útočníkem Stanislavem Teclem vyrazil všem dech. A vystavil fanoušky červenobílých dilematu, zda i v tomto případě platí heslo JTVCD. Neboli: Jindřich Trpišovský ví, co dělá.

Nakonec to přece jen dopadlo jako „něco mezi“. Nešlo o jednoznačně špatné tahy, zvlášť druhý poločas přinesl smršť na bránu Ferencvárose. Jenže bez efektu. Celkový výsledek neodpovídá všem těm změnám, šachování s obsazením jednotlivých pozic, otázkou je vytížení hráčů širšího kádru a zvraty v jim přidělené minutáži.

Vniveč pak přišla rovněž kontroverzní akce s odložením zápasu s Olomoucí.

Slavia to zkrátka navzdory všem objektivním problémům měla zvládnout. Potopila se však vlastními chybami v prvním zápase a „tupou“ ofenzivou v obou duelech. To je nový problém v Edenu – jako by se tam vrátili přinejmenším o sezonu zpátky. Přitom se zdálo, že je tenhle neduh definitivně zažehnán, a Slavia tak poskočila na další level, kdy náročnou hru korunuje zvýšená efektivita. Tuhle smyčku lze ilustrovat na Abdallahu Simovi a scénáři jeho příběhu, kdy se z hlavní role přesunul do vedlejší.

Šéfové Slavie před časem vyhlásili, že Liga mistrů už není opakovaným cílem a že nebudou stavět a financovat mužstvo na pětihvězdičkovou soutěž. Alespoň tohle léto tomu však nic nenasvědčovalo, naopak boss Jaroslav Tvrdík vyhlásil Champions League jako jasnou metu. Její dosažení je nesmírně důležité i pro naplnění rozpočtu, jakkoli zástupce čínských investorů před sezonou deklaroval, že podpora majitelů pokračuje. Po předkolech se ukáže, nakolik budou nutné odchody některých hráčů.

Trpišovský nestačil tým na startu sezony vyladit. Sám také hovoří o tom, že v tomto směru čas hraje pro Slavii. V případě Ligy mistrů už ale bohužel vypršel a nevrátí se. Teď jde o to, zda nepříjemně rychle neuběhne také před play off Evropské ligy...