Já a překvapený? To by bylo blbý, řekl Tecl a zaháněl ticho: Hlavy nahoru!

Jan Kuchta? Nebo snad Petar Musa? Stanislav Tecl! To, že se zkušený třicetiletý útočník ocitne v základní sestavě, a ještě k tomu bude dělat kapitána, vzbudilo ohromení, úžas. Byl to šok, dá se říct. Tah, který se jen tak nevidí. Vždyť nevytížený kanonýr odehrál jen osm minut v ligovém zápase v Teplicích, jinak nic. A byť se rval, seč to šlo, ani on neodvrátil vyřazení Slavie v Lize mistrů, do play off postoupil Ferencváros. „Nemáme proč být smutní,“ snažil se povzbudit spoluhráče ve ztichlé šatně.

Překvapilo i vás, že jste nastoupil od začátku?

„Tak překvapilo... Kdyby mě to překvapilo, tak by to asi bylo blbý. Samozřejmě jsem to bral jako velkou šanci, na kterou jsem čekal. Věřil jsem, že to bude úspěšnější a postoupíme. To se bohužel nestalo.“

Které vyřazení z Ligy mistrů se vám kouše hůř, to s Midtjyllandem minule, nebo nyní s Ferencvárosem?

„Stoprocentně tohle. Ve dvojzápase s Midtjyllandem se utkaly dva vyrovnané týmy, ale tam nás prostě přehráli. Teď to člověk bere trošku jinak, cítíme, že jsme si vyřazení z velké části způsobili sami. O to je to pro nás horší...“

Jak vám teď vůbec je?

„Samozřejmě je to pro nás těžké, myslím, že všichni cítíme, že jsme v tomhle dvojzápase měli vyhrát. Postup jsme asi ztratili v prvním utkání, kdy jsme měli velkou smůlu. Během chvilky jsme si nechali dát dva hloupé góly a to nejspíš rozhodlo.“

Co se odehrávalo v šatně? Převažoval smutek, nebo vztek?

„Když jsem přišel do kabiny, všichni tam seděli v tichu. Mělo by to být naopak, měli bychom mít hlavy nahoře. V sobotu hrajeme ligu v Mladé Boleslavi, čeká nás dvojzápas předkola Evropské ligy. Nemáme proč být smutní. Nemáme se za co stydět, předvedli jsme dobrý výkon. Musíme to zvládnout dál.“

Jak složité bude se připravit na boje o Evropsku ligu?

„Těžké to nebude, je to další velký dvojzápas. Vypadalo to na Legii, s ní by to samozřejmě bylo o to peprnější, je to sousedské, skorosousedské derby. Legia je velice těžký soupeř. Budeme muset podat stejný výkon jako dnes, s lepším řešením ve finální fázi.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36. Masopust Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Bah, Holeš, Kačaraba, Oscar – Hromada (65. Traoré) – Masopust (75. Musa), Schranz (65. Plavšič), Stanciu, Olayinka (16. Sima) – Tecl (65. Kuchta) (C). Hosté: Dibusz (C) – Wingo, Blažič, S. Mmaee (46. Kovačevič), Čivič – Botka (77. Zubkov), Laidouni, Charatin – Nguen (67. R. Mmaee), Zachariassen (71. Somalia), Uzuni. Karty Domácí: Oscar Hosté: Charatin, Zachariassen, Uzuni, Čivič, Čivič, Kovačevič, Mmaee Rozhodčí Stieler – Gittelmann, Beitinger – Dingert (všichni GER) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice