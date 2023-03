Kauza Jarošík: „nesmysly“ à la Teplice. Na severu musí začít u sebe

Právě dosavadní šéftrenér mládeže netajil rozhořčení nad tím, jaké ohlasy expresní výpověď vyvolala. „Samozřejmě to jsou nesmysly. Nezakládá se to na pravdě. Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde,“ zlobil se v rozhovoru pro deník Sport.

Tak jen krátká rekapitulace příběhu, v němž by se jako pes mohl cítit někdo jiný.

Za prvé: o tom, že jsou Teplice s Frťalou domluvené na povýšení, kolovaly zvěsti přinejmenším týden před zápasem na Spartě. Tam se dala očekávat vysoká porážka, ostatně nejvyšší šéf Pavel Šedlbauer se včera vyjádřil, že na utkání se soupeřem v takové formě a při vědomí vlastních trablů by dával ultimátum jen hlupák. A že odvolání bylo důsledkem celého dosavadního jara. Což by ovšem znamenalo, že ortel byl fakticky vynesen...

Frťala byl lehce dostupný, a jak sám říká, je Tepličák, stejně jako jeho spolupracovníci. Pokud se hájí, že neměl podepsanou smlouvu, netvrdím opak. Nepochybuju zároveň o tom, že v neděli večer skončilo na papíře to, co bylo předjednáno.

Zároveň to vůbec neznamená, že by Frťala Jarošíkovi jakkoli mydlil schody. O ledově chladných vztazích se v souvislosti s ním mluví o klubovém řediteli Rudolfu Řepkovi. Ti dva si podle všeho do oka nepadli, fotbalový rozvod byl otázkou času. A vyústění téhle story do toho zapadá.

Protože za druhé: po