Že Lingr není cennější než Schranz? Slovenský univerzál na to dal štempl

Sešlo se to skoro přesně po roce. Zápas, ve kterém se do hlavní role obsadí muž z ansámblu, který o sobě nedává vědět silnými slovy ani výstřelky. Takový suchý patron, řeklo by se. Jmenuje se Schranz. Ivan Schranz. V létě 2022 byl čerstvě dopsán na „evropskou“ soupisku a hned rozhodl prvním gólem úvodní utkání 3. předkola Konferenční ligy s Panathinaikosem (2:0). Do sítě Dnipra to při třígólové výhře tentokrát pro jistotu navalil rovnou dvakrát. Potvrdil tak pověst cenného tichého zabijáka, který přitom nepohrdne žádným místem v sestavě. A že ho trenér Jindřich Trpišovský v tomto ohledu nešetří…

Právě využití Schranze bylo klíčovým aspektem zápasu s Dniprem. Jeho pozice v sestavě přitom uplynulé dvě sezony úplně neodpovídala jeho přínosu. Pravou stranu, kam byl často posílán, začal obsazovat David Douděra, vlevo naskakoval Peter Olayinka. S přechodem na tři stopery se možnosti zúžily. Olayinka v létě sice odešel, ale Trpišovský chtěl místo něho leváka a přeškolil pro změnu Lukáše Provoda. Místo na opačné straně ovšem uvolnilo Douděrovo zranění. Přičemž nepochybuju o tom, že Schranze ani nenapadlo se z toho radovat, protože je to charakterní hráč.

Proti Dnipru pak byl jeho přínos nejen před bránou soupeře – po vyloučení Igoha Ogbua se nadmíru hodila jeho odpovědnost i v defenzivě. Mimochodem, proti Panathinaikosu se pakoval ze hřiště Eduardo Santos (čímž ovšem veškeré srovnání s Ogbuem končí) a Schranz musel taky do obrany.

Podobné uznání jako Schranz zaslouží ještě jeden hráč: Lukáš Masopust. V nynější sezoně naskočil jako náhradník jen do dvou zápasů na 66 minut, ovšem s Dniprem nahradil pravého stopera Tomáše Vlčka a svou úlohu zvládl nikoli poprvé excelentně. A navíc Schranzovi nahrál na první trefu. Z obrany se vysouval do křídelních prostorů, kde ho ukrajinský protivník nečekal a nechal úplně volného. Jindy sprintoval rovnou do šestnáctky, jeho pozici naopak jistil Christos Zafeiris – vyhlášený technik, jenž si sám pečlivě plnil defenzivní povinnosti. Byl to právě on, kdo Masopustovi po asistenci skočil do náruče. Zápas s Dniprem byl (opět) oslavou univerzálnosti.

Ale zpátky ke Schranzovi. Příznačné je, že se v posledních dnech mluvilo – vedle kráterovitého trávníku – o jiných. Hlavně o Ondřeji Lingrovi a „stropní“ nabídce na prodloužení smlouvy. „Ani lidsky si neumíme zdůvodnit, proč by měl mít víc než třeba Ivan Schranz,“ řekl klubový boss Jaroslav Tvrdík. Argumenty proti by se našly, ale jako by na to dal slovenský univerzální voják, jenž v Edenu už kontrakt prolongoval, štempl. Dvojitý.