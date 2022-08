Škatulata mezi jezdci. Alonso si myslí, že v F1 bude jezdit nadosmrti

Alonso o svém rozhodnutí bohužel nějak zapomněl informovat svůj současný tým, kterým je francouzský Alpine. Stáj se tuto informaci údajně dozvěděla až z médií a všechny dost zaskočila. Pro Alonsa připravili poměrně výhodnou nabídku – dají mu roční smlouvu ve formuli 1 s tím, že se pak přesune do jejich LMDh programu v Le Mans. Sedačku po něm měl v roce 2024 převzít mladý supertalent Oscar Piastri.

Takový scénář se Alonsovi ale moc nezamlouval. Zřejmě si myslí, že ve formuli 1 bude jezdit nadosmrti. Proto přijal nabídku Lawrence Strolla na víceletý kontrakt. V Alpine s takovou podpásovou však vůbec nepočítali a možná jen, aby nevypadali blbě, že je to pro ně takový šok, oznámili nového jezdce - Oscara Piastriho.

Piastri je členem jejich juniorkém programu, v rámci kterého vyhrál formuli 3 a poté i formuli 2. V letošním roce působil pro Alpine jako testovací a náhradní jezdec, účastnil se všech Velkých cen a byl přítomen i v továrně na nejrůznějších simulačních testech. Oznámit Piastriho se tedy jevilo jako logický krok.

Piastri se ale na sociálních sítích ohradil a zprávu o tom, že by měl být od roku 2023 jezdcem Alpine, dementoval. Poslední věta jeho postu doslova zněla: „Za Alpine příští rok závodit nebudu.“ Pokud pilot něco takového napíše, je jasné, že má smlouvu s někým jiným.

Jak je to možné? Ukázalo se, že Piastri měl opci s Alpine platnou do 31. července 2022. Vypršela tedy 2 dny před tím, než Alonso oznámil svůj odchod k Astonu Martin. Zkrátka si to nepohlídali. Piastriho manažer Mark Weber o všem evidentně věděl, nelenil a už od začátku roku, kdy se vědělo, že Piastri bude letos jen náhradní a testovací jezdec, začal pomalinku potichounku vyjednávat o možném angažmá v jiném týmu. Připravoval si půdu pro případ, že Alpine opci prošvihne - a to se stalo.

Zatím se jako nejpravděpodobnější scénář jeví, že Piastri nahradí Daniela Ricciarda u McLarenu. Ricciardo má sice smlouvu i pro příští rok, ale už druhou sezonu se mu opravdu nedaří. Před Velkou cenou Rakouska zveřejnil zprávu, že ve formuli 1 nekončí a, že udělá všechno pro to, aby se výsledky zlepšily. Jenže zatím to pořád není nic slavného.

Zak Brown, který je šéfem stáje McLarem, Ricciarda taky příliš nepodržel a prohlásil, že každá smlouva se dá nějakým způsobem vypovědět. To je možná pravda, ale je otázkou, kolik to bude stát.