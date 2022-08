Přestup Alonsa byl šok. Další ze série špatných rozhodnutí, nechápu to

Poté, co se Fernando Alonso stal v letech 2005 a 2006 mistrem světa s Renaultem, se rozjela šňůra rozhodnutí, které pro jeho kariéru nebyla dvakrát nejšťastnější. Rok byl v McLarenu, pak zpátky do Renaultu, k Ferrari, pak znovu do McLarenu a nakonec dvouletá pauza… Teď ještě přidal přestup z Alpine do Aston Martin – potápějícího se týmu vedeného člověkem, který sice umí vyrábět a prodávat oblečení, ale motosportu nerozumí. Vůbec tohle rozhodnutí nechápu a zřejmě nebudu sám.

Fernando je špičkový jezdec, o tom žádná. Myslím ale, že v jeho čerstvých jednačtyřiceti letech by mu víc sedělo IndyCar, Nascar, DTM, Le Mans nebo třeba Dakar, který už si jednou vyzkoušel. Místo toho aby závodil v těchto soutěžích a měl fanoušky po celém světě, teď bude bojovat s blázny kolem 15. místa ve formuli 1, bude na ně nadávat a cítit se frustrovaný.

Fernando na tom bude příští sezonu určitě hůř než v Alpine. Je to samozřejmě jen moje domněnka, ale myslím, že Aston Martin nemá na to, aby v budoucnu atakoval první desítku. Samozřejmě, může se zlepšit.

Například v roce 1999 se takto nečekaně podařilo získat třetí místo v Poháru konstruktérů Jordanu. V roce 2009 se zase o naprosté překvapení postaral Brown, který vyhrál šampionát. Po úspěšné sezoně byl pak Brown prodán Mercedesu, kterému trvalo snad další čtyři roky, než se opět dostal na vrchol. A to se přitom jednalo o Mercedes, který měl neomezený rozpočet. Trvalo jim strašně dlouho, než našli správné a schopné lidi, kteří tým dokázali vést a postavit dobré auto…. Je to běh na dlouhou trať. V příštím roce lze tedy u Astonu Martin čekat jen s malou pravděpodobností lepší výsledky než letos.

V jejich případě bych se vůbec nebránil být juniorkou nějakého silnějšího týmu, jako to má například Red Bull a AlphaTauri. Aston Martin se ale cítí jako silný brand a obávám se, že chtějí víc, než čeho jsou schopní.