Je ve formuli 1 na obzoru skandál s podvodem? | iSport.cz

Tým Racing Point v dokumentu o dvanácti stranách popsal své podezření, že vozy týmu Renault Daniela Ricciarda a Nika Hülkenberga automaticky mění podélné rozložení brzdného účinku na přední a zadní kola podle předem namapovaného schématu v závislosti na odjeté vzdálenosti v každém kole. Jinými slovy, pokud je systém dobře vyladěn, mění se automaticky rozložení brzd (brake bias) do každé zatáčky dle potřeby.

Což pravidla zakazují. Článek 11.1.4 Technických pravidel jasně uvádí, že jakékoli změny brzdového systému na autě, které je na závodní dráze, musí provádět pilot sám svým podnětem (například otočením příslušného tlačítka na volantu). A hlavně toto nastavení nesmí být přednastaveno.

Jedná se o složité technikálie, a tak sportovní komisaři Velké ceny Japonska nemohli rozhodnout ještě týž den po závodě. FIA proto pověřila zástupce technického oddělení své organizace, aby zapečetila elektronickou řídicí jednotku, volanty a další hardwarové nebo softwarové díly obou vozů Renaultu za účelem zevrubné analýzy. Jakmile bude tato analýza provedena, bude rozhodnuto o dalším postupu v protestu týmu Racing Point.

Pokud se ukáže, že Racing Point má pravdu a Renault nastavuje automaticky rozložení brzdné síly dle předurčeného scénáře, oba jezdci budou vyloučeni z Velké ceny Japonska. Horší to bude ale v případě, kdy se ukáže, že tým tato nastavení prováděl vědomě, protože pak se jedná o podvod, a ten může mít horší následky. Například zákaz startu v několika závodech, jak se to stalo týmu BAR Honda s jezdci Jensonem Buttonem a Takumou Satóem. Vozy BAR 007 vozily tajnou přídavnou palivovou nádrž, která během závodů pomohla snížit váhu vozu pod stanovený limit, ale při kontrole auto vážilo v souladu s limity. Na podvod se přišlo ne v důsledku oficiálního protestu, ale někdo dal komisařům FIA tip a ti šli po skončení Velké ceny San Marina na jistotu. Tým byl vyloučen a byl mu udělen zákaz startu ve Španělsku a Monaku. Je zřejmé, že Racing Point má také informace, které už nějakou dobu shromažďuje. Formule 1 je překvapivě malý svět.

Případ Renaultu, pokud se vůbec potvrdí oprávněnost protestu týmu Racing Point, má zajímavé pozadí v tom, že v dubnu 2018 do Renaultu v roli výkonného ředitele přišel Marcin Budkowski, tehdejší technický expert FIA. Ten měl přístup k rozličným tajemstvím každého z týmů na startovním roštu. Bylo by tedy divné, kdyby si Renault nebyl špatnosti svého počínání vědom, pokud by se potvrdilo. Nebo jde o dřívější nápad jiného ze soupeřů, o kterém si Renault myslel, že mu projde…

Renault nemá v oblasti úmyslných prohřešků nebo inovativních, ale později zakázaných řešení zrovna na růžích ustláno. V roce 2006, tedy v sezoně druhého titulu mistra světa pro Renault a Fernanda Alonsa, FIA zakázala řešení tlumení vibrací kol na Renaultu R26 známé jako Mass Dumper.

V roce 2008 Renault, stále pod vedením Flavia Briatoreho, zkonstruoval záměrnou havárii jednoho ze svých jezdců při Velké ceně Singapuru 2008, aby ji vyhrál druhý pilot týmu Fernando Alonso. V roce 1994 se při Velké ceně Německa dostal jeden z vozů Benettonu, předchůdce Renaultu, jehož šéfem byl Flavio Briatore, do plamenů během tankování. Ze zařízení totiž byly odstraněny filtry omezující průtok paliva na pravidly stanovenou hodnotu. Skandál tenkrát pomohl zakrýt tehdejší šéf F1 Bernie Ecclestone. (Vyloučit tým Michaela Schumachera? Nemyslitelné.

Na začátku stejné sezony začala FIA šetřit podezření na nelegální užívání kontroly prokluzu kol týmem Benetton. Šetření ale zastavila tragická havárie Ayrtona Senny a k pozdějším důkazům se FIA již nedostala, protože vozy týmu vrátila.

Renault je v průběžném pořadí Mistrovství světa pátý se 77 body před Toro Rosso (59) a právě týmem Racing Point (54). Ten v Japonsku získal o 7 bodů méně než Renault. Případná diskvalifikace by Racing Point Renaultu přiblížila na rozestup 16 bodů čtyři závody před koncem sezony. A jakýkoli distanc pro Renault by dále pomohl. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi jednotlivými příčkami v Poháru konstruktérů činí několik desítek milionů dolarů na odměnách, není sporu, že je o co bojovat.