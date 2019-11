Piloti Ferrari se chovají jak frackové. Ne svou vinou. Musí se na ně tvrdě | iSport.cz

Na stupně vítězů se bez nadsázky v infarktovém finiši dostal Pierre Gasly na Toro Rosso a dodatečně po penalizaci Lewise Hamiltona poprvé po čtyřech letech a osmi měsících také McLaren zásluhou Carlose Sainze. Velmi svěží pohled, o kterém pořadatelé formule 1 slibují, že počínaje rokem 2021 bude častější.

Jak už ale bylo zmíněno, tím hlavním důvodem malého zázraku je fakt, že ze závodu vypadli Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sebastian Vettel a Alexe Albona na voze Red Bull sestřelil Hamilton. Dvacet kol před koncem byl Gasly sedmý a Sainz devátý.

Jezdci Ferrari vypadli vskutku nepochopitelným způsobem. Ne snad kvůli tomu, že došlo k zdánlivě nevinnému bočnímu kontaktu, po kterém se Leclercovi zlomilo zavěšení předního kola a Vettelovi rozpadlo jeho zadní. Ryze technicky je na vině Vettel, který při jízdě na rovince postupně uhýbal doleva, kde byl Leclerc, až do něj ťuknul. Jde ale spíš o charakter prostředí, ve kterém k takové kolizi došlo.

Že se Vettel a Leclerc nesnesou, to není tajemstvím a dá se to pochopit. Až budou Lando Norris a Carlos Sainz bojovat o titul, jejich kamarádství bude tatam stejně jako to mezi Hamiltonem a Rosbergem. Je to dáno obrovským množstvím toho, co je v sázce. „Jde o všechno,“ jak s odstupem času komentoval své působení v Mercedesu Nico Rosberg.

Piloti Ferrari ale o žádný titul nebojují. Jen si počínají jako dva frackové. Avšak to není jejich vina. Chovají se tak, protože jim k tomu Ferrari dává prostor. Začalo to hádáním o pozici už při GP Číny. Přišly ignorace taktických pokynů Leclercem při kvalifikaci na Velkou cenu Itálie a ignorace týmové režie Vettelem při GP Ruska.

Vettel a Leclerc jeli na čtvrtém a pátém místě. Leclerc předjel Vettela, ten se s tím nehodlal smířit a v napjaté atmosféře byl malér na světě. Vettel tak dal připomenout podobnému kiksu při GP Turecka 2010, kdy podobně ignoroval přítomnost tehdejšího kolegy Marka Webbera a najel do něj.

„Já jsem vám to říkal,“ může nyní tvrdit nemalý počet lidí, kteří přesně takovou anarchii Ferrari před začátkem sezony předpovídali, pokud tým nezavede pořádek. Držet disciplínu a krotit ufňukanost pilotů přitom není zas tak těžké a nemusí to jít nutně přes zavedení statutu týmové jedničky. Záleží vždy na konkrétní situaci v daném závodě.

Krásným příkladem je po dlouhá léta Red Bull. Vojenský tón komunikace a příkazů Verstappenova závodního inženýra Gianpiera Lambiaseho jednoduše nepřipouští odpor a je tak inspirativní, že je podle mého názoru větší hvězdou než Hamiltonův inženýr Peter Bonnington, jednoznačně člověk, který od pilota slyšel nejvíce stížností v historii F1! Hned po těch od Romaina Grosjeana.

A když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém, jak se ostatně diváci programu Sport2 mohli přesvědčit při letošní GP Kanady, když si Kevin Magnussen stěžoval na auto, které den před tím rozbil. „Už dost! Dost znamená dost!“ zkrotil Magnussena týmový šéf Hassu Günther Steiner. Nebo při GP USA 2017 utnul doslova fňukajícího Romaina Grosjeana jasným a rázným: „Drž hubu!“ Takhle se na ně musí!