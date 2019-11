Šéf Ferrari se zlobí, souboj Vettela s Leclercem prý byl hloupý | iSport.cz

K incidentu mezi jezdci Ferrari došlo v závěru závodu na okruhu Interlagos poté, co Leclerc předjel Vettela. Čtyřnásobný mistr světa se pokusil na rovince vrátit na čtvrté místo, ale mezi oběma vozy došlo ke kontaktu a pro oba závod skončil. V týmu z Maranella navíc v probíhající sezoně nešlo o první konflikt mezi piloty.

Ferrari se také opět přesvědčilo, že Vettel týmové příkazy poslechne pouze v případě, že jsou v jeho prospěch. „Nejsem tady od toho, abych na někoho házel vinu. A není to ani o tom, jestli ho dokážeme zvládnout. Jsem tady od toho, abych zjistil, kde se stala chyba, a zařídil, aby se už neopakovala,“ citoval Binotta server BBC.

„Musíme si vyjasnit, co je hloupé a co ne, kde je hranice, kterou už nesmíme překročit,“ přidal Binotto. „Došlo k nehodě, takže něco bylo špatně. Oba mohli závodit a bylo jen na nich, jak moc budou riskovat. Ale dnes byla hranice rizika překročena,“ prohlásil italský funkcionář.

