Sparta si další ztrátu nemůže dovolit, ale „Votroci“ jsou v komfortní pozici

Jen jediná porážka za úvodních devět ligových kol, co by za to jiné týmy daly. Jenže pro Spartu je to málo. Klub, který musí mít každý rok ty nejvyšší ambice, sráží v posledních kolech remízové výsledky. Pět bodů z patnácti možných a pouhých pět nastřílených gólů je málo. Kvůli tomu Sparta nabrala na vedoucí Plzeň, která má ještě zápas s Brnem k dobru, už celkem slušné bodové manko. A aby se neopakovaly scénáře z posledních ročníků, musí letenský celek nutně vyhrát.

Po posledním domácím vystoupení s Baníkem Ostrava, který si díky jediné střele na bránu odvezl cenný bod, jsem hráče Sparty hodně litoval při tradičním pozápasovém kolečku. Hlavně před sektorem, kde se srocuje to nejtvrdší jádro fanoušků, to parta Briana Priskeho dostala pořádně sežrat. Směrem k hráčům létaly i světlice, což jsou věci, které k těmto věcem absolutně nepatří. Pořád je to jenom sport a z obou stran by tam měl být respekt.

Na druhou stranu ale frustraci fanoušků chápu. Podporovat Spartu je řehole. Fandové byli v minulosti zvyklí, že jejich tým válcoval ligu a pravidelně sbíral tituly. Jenže v posledních letech je to až na výjimky výsledkové trápení a v letenských kancelářích marně hledají cestu ze začarovaného kruhu. Novým impulsem mělo být angažování Dána Briana Priskeho, kouče, který okusil i Ligu mistrů. Jenže ani jeho angažmá nezačalo úplně snově. Porážka s Libercem a vyřazení ve 2. předkole EKL s norským Stavangerem.

Pak to chvíli vypadalo, že by to Spartě mohlo začít fungovat, jenže po třech výhrách přišla série pěti remízových výsledků v řadě a další rozpaky příznivců byly na světě. Od zápasu v Jablonci nasazuje Brian Priske pravidelně dva útočníky a řekl bych, že se Sparta s tímto systémem ještě nedokázala úplně sžít. Pořád tomu ještě něco chybí.

SESTŘIH: Hradec zaskočil Spartu i v minulé sezoně, kdy se oba týmy potkaly ve skupině o titul Video se připravuje ...

Osobně jsem viděl zápasy se Zlínem a Baníkem. V obou případech mi přišlo, že útočníkům chybí patřičná podpora od záložní řady. Se Zlínem hráli spíš do šířky, než do kolma a proti Baníku mi oba útočníci také často přišli hodně odříznutí od zbytku týmu.

Ve Spartě mi rovněž hodně chybí někdo, kdo by byl schopný tým strhnout, když se nedaří. Někdo, kdo je schopný vnést do hry zdravou agresivitu. To by se mohlo trochu změnit s návratem Ladislava Krejčího ml., který by podle informací Deníku Sport mohl být pro utkání s Hradcem Králové poprvé v sezoně k dispozici.

Nicméně Votroci přijedou na Letnou v komfortní pozici. Mají stejně bodů jako Pražané a v loňské sezoně si ověřili, že se s týmem z Letné hrát dá. V Praze nemají Východočeši co ztratit. Loni v prvním vzájemném utkání dokázali Spartu v jejím chrámu přes 50 minut pořádně trápit a v nadstavbě tu dokonce urvali bod.

Další bodovou ztrátu si Sparta tentokrát už nemůže dovolit. Kdyby ano, ani si nechci představovat, co by se dělo při závěrečné děkovačce.