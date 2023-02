Míří Kolář zpět do reprezentace? Formu na to má, Mandous to bude mít těžké

S brankářem Mandousem ztratil realizační tým trpělivost po nevydařeném utkání v Plzni, které Slavia prohrála 0:3, a Jindřich Trpišovský ukázal právě na osmadvacetiletého Koláře. Ten se tak postavil do branky proti týmu, za který debutoval v lize. A svou šanci chytil za pačesy, Slavia porazila Liberec 3:0 a osmadvacetiletý gólman vychytal první čisté konto v sezoně.

Teď to vypadá, že je slávistický titulový hrdina definitivně zpátky. V posledním duelu na hřišti Pardubic opět patřil k oporám týmu. Jak bývalo jeho zvykem, hrál vysoko a pomáhal týmu při rozehrávce. Ve hře nohama stále patří k nejlepším v lize. Jen se musí vyvarovat zbytečných kiksů, které jeho výkony srážely v předešlém ročníku.

Nutno přiznat, že ve druhé půli měl i trochu štěstí, když ho při střele Michala Hlavatého zachránila tyč, ale pak vystřihl zákrok zápasu. Vyznamenal se proti střídajícímu Bernardu Limovi, kterému zlikvidoval stoprocentní gólovku. Jeho pravá noha zachránila „sešívané“ od vyrovnávacího gólu, po kterém houževnatě hrající Pardubice sahaly.

Pro Ondřeje to byl jeden ze tří úspěšných zákroků na novém pardubickém stadionu a suma sumárum z toho bylo čtvrté čisté konto v devátém ligovém zápase. Pokud si udrží svoji stávající formu, bude mít Aleš Mandous hodně těžké se vrátit zpátky na pozici jedničky. Zvlášť v situaci, kdy Slavia okupuje první příčku ligové tabulky.

V sobotu čeká Ondřeje Koláře souboj s nejlepším ligovým kanonýrem Jakubem Řezníčkem. Zbrojovka sice co by nováček přijede do Fortuna arény v roli outsidera, ale dá se předpokládat, že Řezníček brankářské kvality přece jen prověří. Jejich souboje by mohly být ozdobou zápasu a osobně se na ně velmi těším. Uvidíme, kdo z nich nakonec vyjde jako vítěz.

Pokud si brankář Slavie udrží současnou formu, mohl by znovu pošilhávat i po reprezentační pozvánce.