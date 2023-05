Slavii v nadstavbě zase ujíždí vlak. Nikde ale není psané, že Sparta neztratí

BLOG VÁCLAVA PILNÉHO | V sobotu se chystám do Edenu na další zápas nadstavby, ve kterém Slavia změří síly s rivalem ze západu Čech. Očekávám, že Slavia potvrdí před vlastními fanoušky svoji domácí dominanci a Plzeň podruhé za sebou porazí. Slavia sice po prohraném derby na Letné ztrácí na Spartu už 5 bodů, ale nikde není napsané, že letenští už do konce sezóny neztratí ani bod.

Slavisté se musí vyvarovat tomu, co je potkalo v loňské nadstavbové části, do které vstupovali jako vítěz části základní. Jenže v nadstavbě přidali jen jediné vítězství a titul brala Viktoria Plzeň. Aktuální ztráta na Spartu se teoreticky dá stále smazat, takže Slavia má pořád o co hrát a motivaci určitě nepostrádá. Vrátit titul zpátky do Edenu je velkým lákadlem.

Sešívaní by proti Plzni určitě rádi zopakovali výkon z posledního vzájemného zápasu. Plzeň sice v Edenu vedla po gólu Tomáše Chorého, ten bude tentokrát chybět kvůli kartám, ale ve druhém poločase si Bílkova družina musela připadat jako na kolotoči. Sešívaní zápasu jasně dominovali a po zásluze vyhráli 2:1.

Jsem moc zvědavý, s jakou taktikou tentokrát Plzeň na Slavii přijede. Naposledy Michal Bílek zvolil hluboký obranný blok, který ale Slavia nakonec dokonale rozbourala. Plzeň se za celý zápas dostala jen ke třem střelám, to Slávisté zasypávali soupeře jednou střelou za druhou. Z celkem 20 střel jich ale jen 5 šlo přímo na branku.

Teď je Plzeň v jiné situaci než při posledním vzájemném měření sil. Ze hry o titul už je dávno venku a tak jí jde jen o to, aby důstojně dohrála sezónu. V kontextu posledních výsledků je ale více než jasné, že k hernímu ideálu mají ve Viktorce daleko. Jen dvě výhry za posledních 11 zápasů hovoří za vše.

Jsem zvědavý, jaké rozestavení tentokrát zvolí Jindřich Trpišovský se svými kolegy. Naposledy v derby se přizpůsobil Spartě a tak Slavia hrála vzadu opět na tři stopery. Plzeň pravidelně nastupuje ve čtyř obráncovém systému a i Slavia velmi často hrála na čtyři vzadu. Do základní sestavy by mohl opět nakouknout Christos Zafeiris. Na mladého Nora se na hřišti strašně krásně kouká, jeho technická kvalita a přehled jsou na velmi vysoké úrovni.

Věřím, že utkání úřadujícího šampiona a Slavie bude ozdobou víkendu a že sešívaní budou mít po sobotě stále o co hrát…

Autor je komentátorem O2 TV Sport