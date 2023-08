Přišel čas pro stopera Ousoua? Na Boleslav pozor, umí střílet góly

BLOG VÁCLAVA PILNÉHO | Slavia jako poslední český tým ve čtvrtek vstoupila do bojů o evropské poháry. Partii s ukrajinským Dniprem rozehrál sešívaný orchestr na jedničku s hvězdičkou. Pražané i přes zbytečné vyloučení stopera Igoha Ogbua jasně dominovali, soupeři dovolili jen dvě střely na branku. Po výhře 3:0 je tak čeká příjemná cesta k odvetě do Košic.

Teď ale zpátky do českého ligového rybníčku. Oči všech slávistů i ty mé budou v neděli upřeny do Mladé Boleslavi, kde bychom se mohli dočkat zajímavé gólové podívané. Oba týmy totiž v úvodu ročníku ukazují, že je především baví střílet góly. Středočeši jsou v posledních letech oblíbeným soupeřem Slavie. Sešívaní za posledních 14 vzájemných duelů neprohráli a soupeři dovolili získat jen jeden jediný bod.

Slavia v Mladé Boleslavi zakončí první anglický týden aktuální sezóny a jsem zvědavý, jaká bude rotace v sestavě. Ta byla na úvod sezóny i s ohledem na výsledky minimální. Některé změny se samozřejmě nabízí a to například v obraně či útoku. Pro odvetu 3. předkola Evropské ligy na hřišti Dnipra totiž nebude k dispozici vyloučený Igoh Ogbu a tak by bylo fajn nechat na hřišti rozkoukat Aihama Ousoua. Švédský stoper si v nové sezóně ještě nekopl do míče.

Co se týká útočníků, tak tady se v úvodu nového ročníku hodně skloňuje jméno Mojmíra Chytila. Letní příprava byla v jeho podání možná lehce rozpačitá, ale v ostrých soutěžních zápasech se mi moc líbí. Za 85 ligových minut stihl dva góly a jednu asistenci, je skvělý zády k brance a důrazný v osobních soubojích. Každá obrana to s ním má hodně těžké. Tady je otázkou zda měnit to, co funguje, protože jak se ukázalo, tak hra do unavené obrany Chytilovi náramně vyhovuje.

Lingr? Nenadbíhat! Nejcennější slávista je Zafeiris, říká Uhrin. Kuchta zhubnul Video se připravuje ...

Do výběru Jindřicha Trpišovského se samozřejmě tlačí i další hráči z nabité lavičky. Senzační debut měla ve čtvrtek letní posila Conrad Wallem, který se prvního gólu v sešívaném dresu dočkal po minutě pobytu na hřišti. Výborně do zápasu zapadl i Petr Ševčík a tak by se nabízelo vyzkoušet oba dva ve středu zálohy a nechat trochu odfrknout Christose Zafeirise i Oscara, kteří proti Dnipru pro tým opět odvedli skvělé služby.

Už jsem to nakousl v úvodu, Mladá Boleslav je pro Slavii oblíbeným soupeřem, ale tentokrát pozor. Středočeši mají nového ambiciózního trenéra a Marek Kulič chce po chudších letech klub posunout mezi elitu. Bolku jsem komentoval v prvním kole proti Jablonci, po pomalejším rozjezdu jednoznačně Severočechy převálcovala. Zatím mají po třech kolech slušných sedm bodů a ukázali, že umí dávat góly. Dá se tedy očekávat, že Slavia nedostane nic zadarmo.

Věřím, že nedělní duel bude herně velmi atraktivní, protože oba trenéři, jak Jindřich Trpišovský, tak Marek Kulič, vyznávají ofenzivní styl fotbalu. Dalším plusem bude určitě divácká kulisa. Na poslední vzájemný duel bylo ve městě automobilů téměř vyprodáno a s přihlédnutím k fotbalové horečce v úvodu sezóny, si troufám tvrdit, že nás čeká zajímavý zápas po všech stránkách.

Takže v neděli na značkách…

Autor je komentátorem O2 TV Sport