„Vlčák“ zpátky na rodné hroudě. Hrozí mu hořký návrat

Tím mužem bude Adam Vlkanova, který Votroky v roce 2021 v roli kapitána dovedl po čtyřech letech zpátky mezi ligovou elitu. Po velmi úspěšném ročníku 2021/22, kdy Hradec Králové skončil na konečném 6. místě, se možná pomalu těšil, jak Východočechy povede co by kapitán i na novém stadionu, na který se v Hradci Králové čekalo několik desetiletí. Jenže osud tomu chtěl jinak.

Loni v srpnu se nechal ‘‘Vlčák‘‘ zlákat vidinou Ligy mistrů a zamířil na západ Čech. Ve Viktorce se velmi rychle adaptoval a prožil parádní podzim. Na jaře se ale přestalo dařit nejen Plzni, ale také odchovanci královéhradeckého fotbalu. Postupně vypadl ze základní sestavy a ligové starty sbíral po minutách.

V létě Adam Vlkanova věřil, že se s příchodem dobře známého kouče jeho pozice změní. Jenže to se nestalo. V prvních dvou zápasech sice ještě nastoupil v základu, ale pak ho Miroslav Koubek usadil mezi náhradníky. V posledních 5 ligových zápasech, ve kterých nastoupil, nastřádal jen 86 minut, tedy v průměru lehce přes 17 minut na utkání. Minule proti Slovácku naskočil do ligového duelu poprvé od 24. září.

Předpokládám, že ani v Hradci Králové Adam Vlkanova nevyběhne v základní sestavě. Do té v posledních měsících opravdu hodně daleko. Pokud celé sobotní utkání prosedí mezi náhradníky, bude pro něj hodně hořký návrat. Určitě se na něho přijdou podívat známí a kamarádi a ti ho budou chtít vidět na trávníku.

Pouto mezi Plzní a Adamem Vlkanovou není už tak pevné, jako bylo loni na podzim. Možným vysvobozením by bylo jarní hostování. A myslím, že v Hradci Králové, který má s Plzní velmi dobré vztahy, by se případnému návratu ‘‘Vlčáka‘‘ nebránili. Přece jenom šikovný záložník by se Václavu Kotalovi hodil. A možná by návrat na východ Čech prospěl oběma stranám…

Vše o klubu ZDE