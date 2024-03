Prolomí Baník domácí prokletí? Pokud chce být úspěšný, musí obírat i silné

Už zítra mě v rámci výletů po českých, moravských a slezských luzích a hájích čeká cesta do Ostravy, tedy konkrétně na Městský stadion do Vítkovic. Právě tam je totiž na programu jeden z magnetů 24. ligového kola, Baník Ostrava hostí v tradičním taháku Sigmu Olomouc. Oba kluby by určitě rády obsadily příčky zajišťující postup do evropských pohárů, jenže ani jeden z týmů neoplývá zrovna ideální formou.