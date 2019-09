Plíšková grandslam vyhraje! Serena a prohrané finále? Už to není náhoda | iSport.cz

Jeho tenis je přitom dost specifický. V mnoha věcech se mi zdá zvláštní až nedokonalý, ale to tak někdy je. Když jsem viděl hrát poprvé Jima Couriera forhend, říkal jsem si, že stáhli nějakého hráče z baseballu. Medveděv mi malinko připomíná Miloše Mečíře, minimálně tím, jak přijímá servis, jak se s ničím moc nemaže. Všichni hráči si vybírají z pěti míčů, ze kterých budou servírovat, musejí se utřít, pak osmnáctkrát driblují tenisákem o zem. On je bezprostřední člověk. Nadhoz na podání má každý jiný, fakt zvláštní hráč. Technicky se mi nelíbí, ale má hrozný cit pro míč a silnou hlavu.

Na Nadala to ale ještě nestačilo. Rafa je prostě pojem, z velké trojky na tom byl momentálně fyzicky nejlíp a zaslouženě vyhrál. Vypadá vážně nabušený – jak fyzicky, tak mentálně. V turnaji nehrál dlouhé zápasy, to pro něj bylo hrozně důležité. Pakliže neztratí motivaci, není skoro pochyb o tom, že Federerových 20 grandslamů překoná. Antuková Paříž mi pro něj i do dalších sezon přijde skoro jistá, když bude zdravý. A jak je vidět, tak umí i na betonu, takže proč by ho nemohl dorovnat už hned v Austrálii. Je prostě strašně dobrý a silný.

Obrovskou radost mi udělal Jonáš Forejtek, vítěz juniorky US Open. Poslední rok hraje stoprocentně u nás na Štvanici, má trenéra Honzu Mertla, který ho doprovází všude. Už vůbec to, že čtyři čeští kluci byli v hlavní soutěži US Open, je dobré znamení. Nastupující generace šanci má.

Jonáš má před sebou samozřejmě dlouhou cestu, ale jeho obrovskou výhodou je, že to chce. Je zodpovědný, chce trénovat a podřídit se všem věcem, které provázejí špičkový tenis. A další výhodou je to, že je ze sportovní rodiny.