Jágr a kdyby... A co Ovečkinovo nahánění Gretzkého střeleckého rekordu?

Na kdyby se nehraje. To je známá věc. Ale neříkejte, že to občas nezkusíte. Tak proč ne zrovna teď? Právě v souvislosti s Alexandrem Ovečkinem, jenž sice v sezoně zatím strádá, ale zdá se, že gólové motory pomalu začíná promazávat. Naposledy se trefil dvakrát za sebou. Je znovu při chuti.

Opět se tedy začíná propírat, kam až to může dotáhnout v historické tabulce střelců. Je možné, že za pár let, až se bude bilancovat, se bude říkat: Jo, kdyby Ovečkinovi covid neškrtnul tolik zápasů, mohl toho Wayna Gretzkého skutečně dohnat… Minulou sezonu mu vir ukradl třináct duelů, tentokrát se bude místo obvyklých 82 hrát 56 zápasů. I tohle může v konečném účtování hrát roli.

Když se podíváte na historickou bilanci, se slovíčkem kdyby si musíte pohrát i u Jaromíra Jágra. Nebýt tříletého odskočení do KHL a tří výluk, které jednu sezonu odepsaly úplně a dvě zhruba o polovinu, možná by se teď neřešilo, jestli Ovečkin mezi střelci dožene Gretzkého, ale právě českou legendu.

Ano, jsou to kdyby. Ale i to ukazuje velikost čísla 68. Rusko mu mohlo vzít devadesát gólů, další desítky mohl nastřádat během doby, kdy ligu stoply dohady mezi hráči a majiteli. Sám Jágr to tak nebere. Věří, že všechno se děje z nějakého důvodu.

A jak to bude s Ovečkinem? Jaké kdyby se u něj objeví za pár let?