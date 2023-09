Nová sezona, stejný kapitán i jeho přínos. Lajunen může být trefa

KOMENTÁŘ MARTINA MOLČÍKA | Sparťanský kapitán na pravém místě. Michal Řepík se dvěma góly výrazně podepsal pod výhru Pražanů. Zápas to nebyl pro domácí vůbec jednoduchý. Řepík ale ukázal to, co umí nejlépe. Tedy střílet góly. „Povzbudí mě to hlavně psychicky. Jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu. Druhý gól byl náhodný, šťastný odraz, ale jsem za to rád. Doufám, že v tom budu pokračovat,“ řekl ke svým trefám proti Českým Budějovicím (5:2).

V posledních sezonách je v základní části dává pravidelně a v hojném počtu. Důležité pro sparťany však bude, aby svou produktivitu přenesl i do play off. V něm minulou sezónu výrazný příspěvek od sparťanských tahounů chyběl. Řepík si připsal jen dvě asistence. Jejich přesilové hry, hrané stále podle stejné šablony, Třinec přečetl.

Pomoct by mohl finský šikula Jani Lajunen, který především před brankovištěm odváděl při početní výhodě skvělou práci. Svou platnost pak univerzál ukázal i při oslabení, kde kromě defenzivních činností přidal i jednu důležitou drobnost navíc. Gól. Pro Spartu byl navíc platný i při rovnovážném počtu sil.

Mohl by být pro tým z hlavního města správně trefenou posilou do koncepce týmu. O jeho přínosu mluvil na pozápasové tiskovce i trenér Pavel Gross. „Když jsme v létě mluvili o posilách, tak jsme říkali, že potřebujeme hráče, který doplní kádr a budou pro nás mít smysl. Mají to, co někteří hráči tady nemají. Myslím, že on je před bránou poměrně důrazný, nebojí se tam jít a moc hezky to zahrál,“ říká na adresu Lajunena.

Finský mistr světa a účastník olympijských her v Pchjongčchangu může tedy být se svým premiérovým zápasem v extralize spokojen. Po zápase jeho přínos ve všech aspektech hry vyzdvihl i Řepík.

Vedení Sparty už podobného hráče přivedlo během loňské sezony do play off. Olavi Vauhkonen ale po slibném úvodu velkým přínosem nebyl a klub opustil. Lajunen by ale mohl být daleko větší posilou. Pomoct mu mohou i zkušenosti, kterých během své kariéry posbíral víc než dost.

Ano, po prvním utkání se může zdát zmínka o vyřazovacích bojích či správně trefené posile předčasná. Ve Spartě ale věří, že ji v téměř 190 centimetrovém Finovi našli. A pokud jde o play off, nikdo asi neočekává, že by v něm Pražané chyběli. Všichni vědí, co je jejich hlavní cíl.

