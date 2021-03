Halové ME v atletice: Staněk s přehledem do finále, Vondrová neuspěla

Obhájce bronzu Tomáš Staněk hladce postoupil do večerního finále soutěže koulařů na halovém mistrovství Evropy v Toruni. Prvním kvalifikačním pokusem zapsal 20,97 metru, což mu stačilo na třetí místo. Do semifinále na 400 metrů postoupili trojnásobný halový mistr světa i Evropy Pavel Maslák a Patrik Šorm. Na stejné distanci naopak nepostoupili Vít Müller ani Lada Vondrová s Terezou Petržilkovou.

Staňkův pokus byl o tři centimetry kratší než vypsaný kvalifikační limit, ale český rekordman už se v kruhu neobjevil. „Věděl jsem, že 20,97 je jistota. Aby osm lidí naházelo 21, to je blázinec. Ještě když jsem viděl, jak tady kluci házeli...“ řekl v nahrávce zprostředkované svazem.

Kvůli nedávnému zranění stehenního svalu nemohl rozjet otočku tak rychle, jak je zvyklý, a pokus nebyl úplně povedený. „Naštěstí jsem na tom nejlíp, co jsem kdy byl, takže i z pomalého hodu se dá hodit daleko,“ poznamenal. Jednadvacet metrů překonali v kvalifikaci jen Portugalec Francisco Belo (21,04) a domácí Michal Haratyk (21,02).

Finále začne ve 20:35 a Staněk by v něm chtěl čtvrtou velkou halovou medaili. „Proto jsem sem přijel a taky se to ode mě očekává. Chtěl bych potěšit lidi,“ prohlásil.

Čtvrtkaři byli rozděleni do devíti rozběhů, přičemž do semifinále šli první dva z každého z nich. Maslák, který na minulém HME v Glasgow kvůli nemoci chyběl, v tom svém seběhl jako druhý a v cílové rovince se posunul na první pozici. Zaběhl čas 46,88. „Byla to dobrá čtvrtka, ale bolela. Bolela mě víc než před tím ty šampionáty v rozběhu. Uvidíme, jak mi zůstanou síly do semifinále,“ řekl Maslák, který je na velké akci poprvé od ME 2018.

S přehledem zvládl rozběh i Šorm, který si zajistil nominaci na individuální čtvrtku až na republikovém šampionátu. Kontroloval postupové druhé místo v čase 47,21 a zopakoval semifinálovou účast z pražského HME v roce 2015.

Čeští čtvrtkaři měli šanci mít po šesti letech v semifinále trojnásobné zastoupení, ale Müller nenaplnil papírové předpoklady a nepostoupil. V posledních metrech nechal volný prostor u mantinelu a na druhou postupovou pozici se před něj natlačil Rumun Robert Parge. „Chtěl jsem si to pohlídat, ale podcenil jsem ten konec a neviděl jsem Rumuna, který mě pak podběhl. Škoda,“ řekl.

Rozběhy zvládli všichni favorité. Vedle Masláka postoupil i lídr evropských tabulek Liemarvin Bonevacia z Nizozemska nebo obhájce stříbra Óscar Hussilos. Semifinále se poběží dnes v 19:10.

Vondrová neprošla do semifinále

V semifinále ženské čtvrtky bude překvapivě chybět česká jednička Vondrová. K mantinelu seběhla až jako třetí, a i když se v cílové rovince dostala před Němku Corinnu Schwabovou, přespurtovala ji Nizozemka Lisanne de Witteová. Ta ji porazila o setinu a urvala přímý postup.

Semifinalistce venkovního MS 2019 Vondrové čas 52,83 na postup nestačil. „Cítila jsem, že mám v konci hodně sil, ale nečekala jsem, že tam bude ta De Witteová. S tou jsem nepočítala a ta měla bohužel těch sil stále ještě víc,“ litovala Vondrová.