Ošklivý pád! Češka si vyrovnala osobák, na HME ji ale zastavilo zranění

Sprinterka Marcela Pírková na HME prošla do semifinále, ale kvůli zranění nenastoupí • Profimedia.cz

Sprinterka Marcela Pírková na halovém mistrovství Evropy v Toruni díky vyrovnanému osobnímu rekordu 7,34 sekundy postoupila do semifinále šedesátky, ale na jeho start se nepostaví. Bezprostředně za cílem rozběhu totiž spadla a zranila se. Místo přípravy na semifinále zamířila na ošetřovnu a na hotel.

Sprinterka Marcela Pírková si na halovém ME v Toruni na hladké šedesátce vybojovala postup, do semifinále ale nenastoupí kvůli zranění. To si způsobila ve finiši rozběhu, při němž si natrhla zadní stehenní sval a zažila tvrdý pád.

Povedený start se změnil v bolavý konec na šampionátu. Marcela Pírková si na mistrovství Evropy v běhu na 60 metrů vyrovnala výkonem 7,34 sekundy osobní rekord a časem si zajistila postup do dalšího kola. Ve chvíli, kdy probíhala cílem, ale zaškobrtla a šla k zemi. Důvodem pádu bylo zranění stehenního svalu.

„Marcelu už máme u sebe, natrhla si s největší pravděpodobností zadní stehenní sval,“ řekla lékařka české výpravy Karolína Velebová. „Teď ji převezeme na hotel, proběhne ultrazvukové vyšetření, chladíme, stáhli jsme to. Sotva chodí, určitě to na běh nebude.“

Česko už má v Toruni ve hře jen překážkářky Markétu Štolovou a Helenu Jiranovou, která čekají v 13.20 semifinálové běhy. V 18.57 poběží o medaili čtvrtkaři Pavel Maslák, Vít Müller, Patrik Šorm a Michal Desenský.