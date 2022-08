Nejhezčí mílařky v Evropě? Na dráze je nám to k prdu, směje se Mäki

Oblékly si nové české dresy a chvilku byly v roli královen mola. Pro marketingové oddělení atletického svazu to pár dní před odjezdem na ME do Mnichova nebyl těžký výběr. „Troufnu si říct, že máme nejhezčí duo mílařek v Evropě,“ zahlásila jeho vedoucí Nikol Pazderová. Kristiina Mäki a Diana Mezuliániková se ale starají nejen o svůj vzhled. Vzájemně se hecují a posunují v kariéře. Kdysi se přitom vůbec nemusely.

Emil Zátopek neměl čas na to, aby se při běhu usmíval, jenže je jiná doba. Mílařky Kristiina Mäki a Diana Mezuliáníková loni překvapily skvělými výkony na olympiádě v Tokiu, kromě rychlých nohou si ale dávají záležet, aby byly na startu vždycky šik.

„Poslouchá se to samozřejmě moc hezky. Nevím, jestli s ní úplně souhlasím. Z mého pohledu holky na startu bývají hezké skoro všechny,“ říká Mezuliáníková k PR větě, která zazněla během módní přehlídky nových českých dresů.

„Poslouchá se to asi příjemně, ale to je nám k prdu. Tam se nejede na krásu, v závodě nám to nepomůže,“ říká Mäki.

Patnáctistovka či míle patří ke královským atletickým disciplínám. Je krásná, ale pěkně drsná. Chce to rychlost, vytrvalost, dobrou hlavu i nepoddajnost proti bolesti. Mäki a Mezuliáníková její nástrahy zvládají spolu, často spolu na závodech bydlí na pokoji a pomáhají si, aby na startu zářily.

„Máme společný zájem o to zkrášlování před závodem, češeme si navzájem vlasy. Je to pro mě taková rutina, je to spíš pro to, abych zabila čas. Většinou se startuje pozdě večer, tak si tam dávám tu hodinku, ale to je opravdu jenom, že se mi s tím chce hrát,“ líčí Mezuliáníková. „Už jsem startovala na závodech ve Španělsku, kde jsem si zapomněla skoro všechno na zkrášlení a běžela jsem dobře. Ne, že bych se bez malovánek nedokázala postavit na start. Přijde mi, že v poslední době na sobě atletky pracují a jdou na start hezky upravené. Pak je to koukatelné i pro někoho, kdo ten sport třeba tolik neocení.“

Kamarádství dvou mílařek se paradoxně zrodilo z velké rivality. Jsou stejně staré a na závodech se tak potkávaly už od mládežnických kategorií.

„Než jsme se poznaly, myslím, že jsme ani jedna té druhé nebyla sympatická,“ vzpomíná Mäki. „Já si pamatuju, když jsem ji poprvé porazila. Bylo to na mistrovství republiky žen a my jsme byly juniorky. Říkala jsem si, že ji musím porazit. Porazila jsem ji a pamatuju se, že jí se to vůbec nelíbilo. Za tu dobu jsme ušly dlouhou cestu, se všemi možnými strastmi a radostmi.“

Rostly spolu a na dráze proti sobě stále bojovaly. Z rivalek se ale staly kamarádky, které se vzájemně tahají dopředu.

„Sblížilo nás, že jsme byly na soustředění každá bez trenéra a přišlo nám zbytečné běhat každá sama,“ vysvětluje Mäki. „I když jsme se ze začátku moc nemusely, tak jsme se domluvily, že spolu budeme trénovat. Přes trénink se z nás staly dobré kamarádky. Je to zajímavé, pro někoho možná nepochopitelné, mít v jedné osobě kamarádku i rivalku. Myslím, že se nám docela daří oddělit tyhle situace. Vždycky je to v rámci správné rivality.“

Mäki je národní rekordmanka na 1500 metrů z loňského slavného semifinále na olympiádě v Tokiu, kde postoupila do finále a pak do kamery ukázala svůj peprný motivační vzkaz na zadní straně startovního čísla. Mezuliáníková je zase lepší na půlce, vzájemnou bilanci v závodech mají ale poměrně vyrovnanou.

„Myslím si, že nejdůležitější je, že přesto, že vás ten druhý porazil, nebrat si to osobně,“ říká Mezuliáníková. „Holky s tímhle obecně mají problém. Přátelství soupeřek nejsou tak častá. Ale my i tím, jaké jsme povahy, tak jsme se dokázaly smířit s tím, že je to sport, jednou vyhraje jedna, podruhé druhá. Myslím si, že spíš využíváme, co nám to může přinést být spolu.“

Mezuliáníková může srovnávat, protože si nedávno na závodě v rakouském Andorfu vyzkoušela kilometrový závod ve smíšeném poli s muži.

„Kluci nic zadarmo nedarují, samozřejmě se jim nelíbí běžet za holkou,“ směje se.

Příští týden je obě čeká evropský šampionát v Mnichově, kde se na patnáctistovce budou snažit o lepší výsledek než před necelým měsícem na mistrovství světa v Eugene. Tam obě zůstaly v semifinále, Mäki ve svém běhu úplně zvadla. A pak na Instagramu hájila české atlety proti názoru, že by za Česko měli závodit jenom oštěpaři.

„Probírali jsme to s doktorem, říkal, že to může být po covidu, že forma strašně kolísá. Já to na to nechci svádět, ale je fakt, že nikdo neví, jak to funguje,“ vrací se Mäki k Eugene. „Myslím si, že jsem tam odjížděla s formou, což jsem potvrdila v rozběhu. Na druhý den jsem se cítila hrozně unaveně, že jsem nezregenerovala. Setlo mě to hodně. Ale na posledním závodě jsem si spravila chuť. Dostat se do finále bude na mistrovství Evropy hodně těžké, ale samozřejmě je to cíl.“

„Dovolím si mluvit za obě, že máme formu. Myslím, že minimálně nejlepší letošní výkon by tam padnout mohl,“ věří Mezuliáníková.

Kristina Mäki vs. Diana Mezuliáníková 5 800 metrů 6 0 1000 metrů 1 12 1500 metrů 11 4 1500 metrů (hala) 3

Pozn.: Podle údajů Světové atletiky

1500 METRŮ ŽEN NA ME V MNICHOVĚ

úterý 16. srpna rozběhy

pátek 19. srpna finále