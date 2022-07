Rekordní díra. Tyčkař Duplantis měl při historickém skoku obří rezervu

Armand Duplantis dosáhl na 48 skoků přes šest metrů. Stále mu je teprve 22 let • Reuters

Tohle podráždilo představivost podobně jako Boltova slavná, na první pohled ležérně uvolněná, stovka z OH v Pekingu. Švédský tyčkař Mondo Duplantis na závěr MS v Eugene předvedl světový rekord 621 centimetrů, televizní grafika ale ve vrcholné fázi skoku odhalila téměř 15 centimetrů rezervy. „Může svěťák posouvat ještě několik let, je to teď jedna z největších hvězd atletiky,“ říká o něm národní rekordman Jan Kudlička.

Je tohle fakt možné, nebo se nám to jenom zdálo? Nikdo v dějinách skoku o tyči neskočil výš než Mondo Duplantis v neděli na Hayward Field. A nejenom, že to na kosmické výšce 621 centimetrů vypadalo tak nesnesitelně lehce. Duplantis ještě nechal pod laťkou pohodlný polštář vzduchu.

„Tohle je absurdní! Tohle je absolutně absurdní!“ řičel komentátor na stránkách Světové atletiky.

Televizní grafika pak odhalila neuvěřitelná čísla. Duplantis se při svém pokusu laťce nejblíž dostal na 8,2 centimetru a v nejvyšším bodě byl nad ní dokonce o 14,9 centimetru.

„Než skokan vystoupá nahoru, nohy jdou těsně kolem latě, pak těžiště vyjede vysoko nad,“ vysvětluje Kudlička. „Rozhodně to nebyl skok na 635, ale nějakých pár centimetrů navíc tam určitě měl.“

Duplantis navazuje na dva legendární předchůdce. Ukrajinec Sergej Bubka v osmdesátých a devadesátých letech překonal 35 světových rekordů. Teprve v minulém desetiletí ho předčil Francouz Renaud Lavillenie. A Duplantis teď létá jako nikdo před ním. Přitom má oproti Bubkovi nevýhodu, protože teď laťky leží na kratších kolících než dřív.

Jeho americký otec Greg byl taky elitním tyčkařem a závodil s Bubkou, švédská matka Helena přidala geny atletické vícebojařky. Duplantis sice měří jen 181 centimetrů, víc než fyzická výška je ale šikovnost, koordinace a taky rychlost rozběhu.

„Alfa a omega v tyči je, že musí běžet rychle nohy. Běželo to i Lavilleniemu a Bubkovi. Někdo pomalý skočit vysoko nemůže, to je fyzika,“ říká Kudlička.

Skoky přes šest metrů Mondo Duplantis 48 Sergej Bubka 46

A Duplantisovi je stále 22 let, teprve se dostává do fáze, kdy může nejvíc prodat své fyzické možnosti.

„Přece jenom je to mladý kluk, dva, tři roky bude trvat, než mu fyzický potenciál dojde,“ míní Kudlička. „Může ještě pár let svěťák posouvat. Ale je to samozřejmě o tom, zda bude zdravý.“

Duplantis už překonal Bubku v počtu závodních šestimetrových skoků. V jednotlivých kláních je schopen se přes elitní hranici dostat několikrát. Má jich už 48 oproti Bubkovým 46.

„Mondo Duplantis je úžasný. Upřímně, dělá to, co zatím nikdo nedokázal. Je pořád mladý, takže se může ještě lepšit. Je samozřejmě taky skvělý člověk, o to příjemnější je se na jeho výkony dívat,“ říká o něm bývalý světový rekordman Lavillenie.

Duplantisovi soupeři se musí smířit s érou, v níž jen těžko budou moct konkurovat králi disciplíny. Na druhé straně jim ale lídr ukazuje, že některé hranice jsou jen v jejich hlavě.

„Posouvání lidských možností je pro psychiku ostatních kluků strašně důležité,“ vysvětluje Kudlička. „Když jsem skákal top, věděl jsem, že Bubkův světák je 615, bylo to pro mě úplně nepředstavitelné. Když potom skočil Lavillenie svěťák 616, říkal jsem si: Tohle strašně dlouho nikdo nepřekoná. Bubka byl přece jenom fenomén, překonávat tyhle lidi je nesmírně těžké. Světe div se, přišel kluk, který to skáče úplně v pohodě…“