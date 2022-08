Staněk zabojuje o medaili. Ve finále i Juška, první zlato v maratonu

Koulař Tomáš Staněk prošel do finále mistrovství Evropy 2022 • Pavel Mazáč / Sport

Koulař Tomáš Staněk zabojuje o medaili na ME • Pavel Mazáč / Sport

Koulař Tomáš Staněk se soustředí na finálové boje na ME v Mnichově • Michal Beránek (Sport)

Český koulař Tomáš Staněk bude na ME závodit ve finále disciplíny vrh koulí • Michal Beránek / Sport

Český koulař Tomáš Staněk se kvalifikoval do finále mistrovství Evropy • Michal Beránek / Sport

Tomáš Staněk se kvalifikoval do finále MS hned prvním pokusem • Ivana Roháčková

Tomáš Staněk se kvalifikoval do finále MS hned prvním pokusem • Ivana Roháčková

Tomáš Staněk se kvalifikoval do finále MS hned prvním pokusem • Ivana Roháčková

Tomáš Staněk se kvalifikoval do finále MS hned prvním pokusem • Ivana Roháčková

Tomáš Staněk se kvalifikoval do finále MS hned prvním pokusem • Ivana Roháčková

Koulař Tomáš Staněk na atletickém mistrovství Evropy v Mnichově splnil kvalifikační limit hned prvním pokusem. Do večerního finále postoupil výkonem 21,39 metru. Lepší byl jen Srb Armin Sinančevič, který kvalifikaci vyhrál vrhem dlouhým 21,82 metru. Ve finále je i dálkař Radek Juška.

Juška se zachránil posledním třetím pokusem, skočil 780 cm a postoupil ze sedmého místa. Naopak tyčkařce Amálii Švábíkové 440 cm na druhý pokus k postupu nestačilo, skončila čtrnáctá.

Sprinter Zdeněk Stromšík se do semifinále stovky nedostal, ve svém rozběhu byl šestý s časem 10,60. V téže disciplíně neprošla z rozběhů ani Eva Kubíčková (11,61), koulařka Markéta Červenková kvůli zranění kolena při rozcvičování do kvalifikace nezasáhla.

Koulaři měli hranici pro přímý postup do finále stanovenou na 21,15 metru a český reprezentant ji v úvodní sérii překonal o 24 centimetrů. "Jsem rád, že se mi ten pokus povedl, už v rozcvičování jsem hodil 21 metrů. Věděl jsem, že když si trochu pohlídám ten nájezd do otočky, tak to nemůže dopadnout špatně," řekl Staněk České televizi.

Boj o medaile začne ve 20:58. "Snažil jsem se ušetřit síly, forma evidentně vydržela. Teď ještě naladit se dobře na finále," dodal Staněk, který po zranění kotníku vynechal červencový světový šampionát v Eugene a dal přednost přípravě na ME.

Jeho forma v posledních týdnech rostla. Na mítinku v Lucembursku se výkonem 21,94 přiblížil na sedm centimetrů vlastnímu českému rekordu pod širým nebem a má nejlepší letošní výkon z přihlášených vrhačů.

Halový mistr Evropy z loňského roku Staněk ještě žádnou medaili z venkovního šampionátu nemá. Na mistrovství světa 2017 i mistrovství Evropy 2018 obsadil nepopulární čtvrtou pozici.

ME má první šampionku

První zlato na atletickém mistrovství Evropy v Mnichově získala vítězka maratonu Aleksandra Lisowská z Polska. Nejlepší z trojice českých vytrvalkyň Tereza Hrochová doběhla na 23. místě.

Hrochová a Moira Stewartová se zpočátku často objevovaly v čele, po polovině závodu ale začaly ztrácet. Lisowská zvítězila o šest sekund před Mateou Parlovovou Koštrovou z Chorvatska, pro bronz si doběhla Nizozemka Nienke Brinkmanová. Hrochová na vítězku ztratila sedm a půl minuty, o místo za ní byla Marcela Joglová.

V desetiboji byl Adam Sebastian Helcelet po dvou disciplínách devátý, Jiřímu Sýkorovi patřilo 15. místo. S velkým náskokem vedl Švýcar Simon Ehammer, který vyhrál stovku a pak se v dálce blýskl veleskokem 831 cm.

Pro mistra světa a světového rekordmana Kevina Mayera skončila soutěž hned po úvodní disciplíně. V závěru stovky třicetiletý francouzský atlet výrazně zpomalil, cílem proběhl s velkou ztrátou v čase 11,67 a do dálkařského sektoru už kvůli svalovému zranění nenastoupil.