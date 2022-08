Na Krčmáře nedal. Staněk slavil bronz ginem: Jen lehce! Čeká mě svatba

Staněk získal svůj bronz v pondělí pozdě večer, když na Olympijském stadionu dokončil comeback po nepříjemném zranění kotníku. Pořadatelé ho po pár minutách v mixzoně hnali do blízkého parčíku, kde za zvuků chorvatské hymny a před zraky několika desítek fanoušků proběhl ceremoniál. Na místo medailisty převezli po vodě místního jezírka.

„Bylo fajn jet k vyhlašování lodí, bylo to takové specifické. Ale asi bych uvítal, kdyby to bylo třeba dneska, včera to bylo takové moc na rychlo a ještě jsme měli antidoping,“ hodnotil Staněk. „Takže asi bych uvítal, kdyby to bylo spíše na stadionu, že by to bylo takové pompéznější a tenhle stadion by ještě ten zážitek zvětšil.“

Za své úsilí dostal Staněk bronzový trojúhelníček se stužkou, která je zamotaná jako bavorský preclík.

„Líbí se mi. Je taková moderní, akorát ji budu muset hodně leštit, je taková hodně lesklá,“ řekl Staněk.

K medaili přitom dostal i květinu v květináči a mohl si i vybrat, jak s ní naložit.

„Mohli jsme si ho zasadit my, anebo oni v tom areálu. Takže jsme řekli, ať ji zasadí tady v areálu a oni nám říkali, že se můžeme přijet za pár let podívat, jak nám roste,“ vyprávěl Staněk. „A jak jsme šli útrobami k antidopingu, tak už tam za plavečákem byly ve velkých květináčích vzrostlé. Připadalo mi, že to je nějaký fikus.“

Do hotelu se pak dostal až kolem jedné v noci, takže kontroverzní české zapití medaile proběhlo, ovšem jen symbolicky.

„Bylo fajn, že tu tvrdé jádro českého týmu na mě počkalo a dali jsme si oslavný džin s tonikem, to bylo příjemné a uvidíme, co oslava doma,“ usmíval se Staněk.

Než k ní ale dojde, čekají koulaře zbývající závody sezony, včetně mistrovství republiky družstev. A pak už dojde na zásadní událost jeho života.

„Čeká mě začátkem září svatba,“ říká Staněk. „Vzhledem k tomu, že ještě pokračuje sezona, tak si myslím, že to oslavím až najednou na své svatbě.“