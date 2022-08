Oštěpař Vadlejch na ME: Věřím, že něco ukážu. Vadila mu zima, rodina fandí

PŘÍMO Z MNICHOVA | Jde z něj síla, tak jak to kdysi bývalo u jeho slavného kouče Jana Železného. Oštěpař Jakub Vadlejch na ME v Mnichově s přehledem vyhrál kvalifikaci výkonem 81,81 metru. A v nedělním finále si půjde pro velké zlato, které mu v kariéře ještě stále chybí. Setká se v něm i s Vítězslavem Veselým a Martinem Konečným. „Bude to velká bitva a těším se na ni už teď,“ usmívá se Vadlejch. Přehodil letos devadesát metrů, jako jediný Evropan přivezl medaili z mistrovství světa. Jestli je před finále evropského šampionátu někdo favoritem, je to Jakub Vadlejch.

Váš trenér Jan Železný byl známý tím, že soupeřům naháněl strach, cítíte podobnou mentální sílu?

„Když má člověk u osobního rekordu skoro devadesát jedna metrů, tak je to výrazně příjemnější než pořád těch osmdesát devět a nějaké centimetry. Ale není to jen tou výkonností, ale i těmi lety. Tím, že snad osm let objíždím světová a evropská finále, víceméně nechybím na žádné Diamantové lize. Dvakrát jsem Diamantovou ligu vyhrál. Samozřejmě se psychika lepší věkem. Na druhou stranu dělám pro to úplné maximum, pořád spolupracuji s těmi nejlepšími a ti mi velice pomáhají.“

Výkonnostně prožíváte životní sezonu, cítíte euforii?

„To je celý ten rok od začátku. První závod jsem hodil devadesát metrů, což jsem chtěl hodit. A když se to povedlo, hlava je takováhle (Vadlejch si gestem rukama rozšiřuje hlavu – pozn. red.), tělo je třikrát silnější a člověk chce víc a víc. Samozřejmě pak byly ty výkony osmdesát čtyři, osmdesát pět. Proti jednadevadesáti jsou špatné, ale bylo to způsobeno tím, že jsem trénoval, soustředili jsme se na Eugene. Celou sezonu je to na vlně a věřím, že si to přesunu do dalších let, které jsou velmi důležité. Mistrovství světa, olympiáda, další mistrovství světa, to chci využít.“

Bylo pro vás těžké soustředit se na mistrovství Evropy po nedávné bronzu z Eugene?

„Když ve finále mistrovství světa člověk hodí přes osmdesát osm metrů, na které cílí celý rok, tak to z něj spadne. Trenér to měl nastavené, že pro něho bylo důležité mistrovství světa a olympijské hry. A já to mám úplně stejně. Mistrovství Evropy je ale taky major. Bohužel se to sešlo tak, že je to v jednom roce.“

Byl jste v kvalifikaci v klidu i přes nepovedený první pokus?

„První hod jsem možná trochu podcenil. Zbytečně jsem nabíhal rychle. Byla mokrá dráha, urychlilo mi to nohy a napadl jsem na levou nohu, vypustil jsem oštěp. Hod se víceméně nepočítal. A druhým hodem jsem hodil skoro až na jistotu, bych řekl.“

Jste vyhlášený tím, že vám sedí teplo, nevadil vám déšť?

„Kdo mě trošku zná, tak ví, že já jsem podle mě poprvé v životě házel v dlouhých elasťákách. To je co říct. Doufám, že v neděli je sundám. Já zimu nemám rád. Déšť mi vadí míň než ta zima. Ale sektor krásný, stadion, lidi byli, i když je hnusné počasí a dopoledne.“

Těší vás předpověď na neděli, která hlásí pětadvacet stupňů bez deště? (úsměv)

„Tak to je výrazně lepší než teď. Kdyby nepršelo, tak to je super. Když vysvitne sluníčko, tak pocitovka bude ještě větší. Bude to pěkný. A počítám s tím, že bude i víc lidí.“

Je pro vás hlavním soupeřem pro finále Němec Julian Weber, čtvrtý na loňské olympiádě i letošním mistrovství světa?

„Je to tak. Julian má letos dva závody přes osmdesát devět metrů. Je to kluk, který může hodit daleko. Překvapilo mě, že tu není Fin Helander, který má letos skoro devadesát metrů. Nevím, jestli ze zdravotních důvodů, nevím nic bližšího. Bude to velmi zajímavé, ale na druhou stranu vždycky někdo překvapí. Někdo hodí svůj osobní rekord, velký season best. Víťa, to je velký závodník. Bude to velká bitva a těším se na ni už teď.“

Vezmete si sílu z podpory rodiny na tribuně?

„Je to samozřejmě příjemné. Už se na mě byli podívat v Berlíně (na minulém ME). Je to moc hezké a věřím, že jim v neděli něco ukážu.“