Finská vlajka pro Mäki: Tatínka to potěší. A Britka mě chytla za dres!

Než se běžkyně Kristiina Mäki pustila do finále patnáctistovky na mistrovství Evropy v Mnichově, kde vybojovala výtečné šesté místo, dostalo se jí netradičního přivítání. Když vstupovala na stadion, na neonových zářivkách za ní svítila modrobílá finská vlajka. „Ajajaj! Tak to budou ve Finsku rádi,“ smála se. Na trati pak zažila nezvyklou kolizi.

Po loňské finálové účasti na olympiádě má Kristiina Mäki v kariéře další pěkný zápis. Ve finále ME v Mnichově vybojovala na ME v Mnichově šesté místo v čase 4:05,73 minuty. Zajímavé okamžiky ji potkaly před startem i před cílem.

Když nastupovala ze zákulisí na dráhu, aby ji hlasatel představil fanouškům na stadionu, na zářivkách za zády jí svítila bílá vlajka s modrým klínem.

„Možná si spletli dresy. Možná by s tím měl někdo něco udělat. Tak to budou mít asi ve Finsku radost,“ usmívala se Mäki.

Narodila se ve finském Seinäjoki mamince Janě a finskému tatínkovi Ristovi, ale od tří let už žila na Vysočině. Českou a finskou identitu vždycky ráda propojovala. Kdysi nosívala na závody jednu náušnici s českou a jednu s finskou vlaječkou. Do Finska často jezdí závodit, reprezentuje ale Česko. Českou vlajku měla při představování taky na televizní grafice.

„Tak to někdo možná nakombinoval,“ vzala to Mäki s nadhledem.

Je tady ještě možnost zmatení s jinou závodnicí. V pátek večer totiž bojovala ve finále trojskoku Finka, která se bez přechýlení jmenuje Kristiina Mäkelä…

„Nejvíc to potěší tatínka. Ne, že by byl naštvaný, že reprezentuju Česko. On říkal, že jsem jeho dcera, a je jedno, jaká je tam vlajka. Ale myslím si, že ho to potěší…“ řekla Mäki.

V závodě pak držela tempo hlavní skupinky, z níž se trhly jen medailistky Laura Muirová, Ciara Mageeanová a Sofia Ennaouiová. V náběhu do cílové rovinky chtěla zaútočit, jenomže ji zbrzdila neobvyklá kolize s Britkou Ellie Bakerovou. Ta se viditelně zahákla za její dres tak, že Mäki na okamžik skoro zastavila.

„Jediné, co se mi tam nelíbilo, byl vběh do poslední stovky, kdy mě Britka chytla zleva za dres a asi tři, čtyři kroky chtěla padat. Tam jsem si hlavně říkala, že nesmím spadnout,“ líčila Mäki. „Tohle se mi nikdy nestalo. Ona se mi v cíli omluvila a říkala, že se jí tam zadrhl prstýnek. Asi by se s tím dalo něco dělat, nějaké protesty, ale nic by to neřešilo. Myslím, že šlo být třeba pátá bez tohoto menšího konfliktu. Ale i tak jsem spokojená.“

Mäki navázala na páté místo Simony Vrzalové z minulého evropského šampionátu v Berlíně a její šestá příčka je druhým nejlepším umístěním atletické výpravy v Mnichově. A revanšovala se za nepovedené semifinále nedávného mistrovství světa v Eugene.

„Vím, že si tam dvanáct holek myslelo na medaili a jsou tam jenom tři. Hezký by to bylo, kdyby to cinklo, ale myslím si, že je potřeba k tomu dojít nějak postupně,“ hodnotila Mäki. „Je to zatím nejlepší výsledek na velký akci. Je na čem dál pracovat. Když to srovnám s Amerikou, tak je to zadostiučinění, že člověk bojuje až do cíle. To, jaký je z toho výsledek, to už je celkem jedno.“