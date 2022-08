Oštěpařská velmoc Česko: Železného strom předává plody, naděje odbrzdila

Barbora Špotáková se dokázala kvalifikovat do finále na ME • Ivana Roháčková

Vybírejte z těch příběhů jako z krabice čokoládových bonbonů. Ale tahle není z filmu o Forrestu Gumpovi, kdy nevíte, na jakou chuť narazíte. Šest českých oštěpařů ve finálových závodech evropského šampionátu, to je bezprecedentní úkaz.

Fanoušky milovaná Barbora Špotáková si v sobotu v Mnichově vychutná jeden z posledních závodů kariéry, kdo ví, jestli nebude na rozlučku. Nikola Ogrodníková jde do hry s touhou nenechat na stadionu evropskou medaili, kterou držela poslední čtyři roky. Nikol Tabačková představuje ve svém prvním dospělém finále kariéry naději, že po zdravotně ztrápených letech roste v budoucnost disciplíny.

V neděli zase půjde Jakub Vadlejch jako favorit do boje o zlato. Vítězslav Veselý, už ověnčený úspěchy, chce po měsíční nemoci prodat svůj už skoro trenérský vhled. A i tady je nový objev, čtyřiadvacetiletý nováček Martin Konečný.

„Tohle opravdu ukazuje, že jsme oštěpařská velmoc. Na tohle nikdo nemůže říct jediné slovo. Je to nejlepší možný scénář. Jsem hrozně rád, že Nikča i Martin postoupili, protože pro ně je to obrovská škola. To finále je zase hlavou úplně něco jiného, takže načerpají obrovské zkušenosti,“ říká Vadlejch.

Je to on, kdo je současnou tváří české atletiky. Loni stříbrný z OH v Tokiu, letos bronzový na MS v Eugene a konečně i se skalpem hranice devadesáti metrů. Páteční kvalifikaci vyhrál. Po prvním pokaženém pokusu pustil oštěp na 81,81 metru. Je z něj cítit síla, jen se na něj podíváte. Tak jako kdysi z jeho trenéra Jana Železného.

„To je celý ten rok od začátku. První závod jsem hodil devadesát metrů. A když se to povedlo, hlava je takováhle (Vadlejch si gestem rukama rozšiřuje hlavu – pozn. red.), tělo je třikrát silnější a člověk chce víc a víc,“ říká Vadlejch. „Trenér to měl nastavené, že pro něho bylo důležité mistrovství světa a olympijské hry. A já to mám úplně stejně. Mistrovství Evropy je ale taky major.“

Veselého totální léčení

Špotáková se do Mnichova vrátila po dvaceti letech. Je možná už blízko konce kariéry, ale zatím loučení nemá v hlavě.

„Mám tady z toho místa hrozně hezký pocit a jsem ráda, že tady můžu být,“ naznačuje.

Je v podobné pozici jako Veselý. Před lety zlatý z mistrovství světa i Evropy a i vloni zase olympijský medailista z Tokia. Místo konce své velké kariéry ale stále bojuje dál. I když ho po emotivním vítězství na červnovém mistrovství republiky doma v Hodoníně zastavily nepříjemné zdravotní problémy. Trápil se s nimi měsíc a přišel kvůli nim i o start na MS v Eugene.

„V podstatě to začalo už týden před republikou v Hodoníně, od té doby byly problémy s kašlem a dýcháním. Rozhodl jsem se, že to v Eugene zkusím. Byl jsem tam dost unavený a spolu s přesunem v letadle, klimatizací a časovým posunem mě to nějak sestřelilo,“ vysvětloval Veselý, proč v Eugene na poslední chvíli odstoupil. „Mele se to ve vás. Ale pak jsem se rozhodl už to neprodlužovat a aspoň se připravit sem. Takže už tam jsem zahájil totální léčení - a jsem tady.“

Veselý je ve zvláštní pozici, protože se už několik sezon trénuje sám. A osobnost závodníka i kouče se v něm překrývá. Během závodu už se dívá na soupeře i trenérským okem.

„Poradil bych mu, že zpomaluje v běhu k odhodu a spoléhá se na ruku. Kdyby to spojil s rozběhem, tak hodí dál,“ prohodil k Němci Thomasi Röhlerovi, olympijskému šampionu z Ria a obhájci evropského titulu, který se v kvalifikaci neúspěšně vrátil po zdravotně marných třech letech.

Odbržděná budoucnost

Sám má pod křídly reprezentačního nováčka, čtyřiadvacetiletého Martina Konečného. Svěřenec kouče Stanislava Šušky přijel do Mnichova na svou první akci a hned se dostal do finále.

„Trochu jsme s trenérem změnili trénink. Hodně mně pomohl Víťa Veselý, s kterým jsem objel i dvě soustředění,“ vysvětlil Konečný.

Čtyřiadvacet má taky Nikol Tabačková. Už před pěti lety vyhrála juniorské mistrovství Evropy. A Jan Železný o ní říká: „Je to obrovsky talentovaný člověk, má všechno před sebou.“

Nadějná budoucnost ale zatím čeká kvůli nepříjemným zraněním. Tabačková má dlouhodobé problémy s loktem a Železný jí před lety přes operatéra Petry Kvitové Radka Kebrleho zařídil zákrok u fachmana v Belgii. Tabačková pak ale musela na další operaci s kolenem.

„Za pět let jsem měla dvě operace, hodně mě zbrzdily. Zase jsem vděčná, že teď můžu házet, jsem zdravá. Asi to mělo své, musela jsem si počkat,“ řekla Tabačková po úspěšné kvalifikaci v Mnichově. „Trenér byl určitě rád, že jsem zabojovala, že jsem to nevzdala. Říkal, že je to po pěti letech, co startuju na velkých závodech, naposledy jsem závodila jako mládežník. Je rád, že jsem to takhle, v uvozovkách, zvládla.“

Šest oštěpařů ve finále mistrovství Evropy, to už je důkaz o české oštěpařské škole. Většina týmu má jasnou stopu stromu kouče Jana Železného. A know-how se rozvíjí i dál. Nedávný reprezentant Petr Frydrych už se dal na cestu trenéra. A Vítězslav Veselý také nechce zůstat stranou.

„Uvidíme, co život přinese. Samozřejmě to dělám celý život, tak nevím, v čem jiném bych měl někomu něco přinést,“ usmívá se Veselý. „Když může člověk poradit, je to fajn. Ani to není tak, že někomu radíte, spíš mu umožňujete jít po jeho cestě. Když po tom někdo touží, tak je pěkné, že mu člověk může být nápomocný.“