Nová vlna v atletice: bývalý fotbalista, přírodní úkaz i český Ingebrigtsen

Věk: 18 let Disciplína: 400 metrů Na ME: 4. Další úspěchy: Juniorská mistryně Evropy (2023), 3. na MEJ na 4x400 metrů (2023), vicemistryně Evropy dorostu (2022)

Věk: 24 let Disciplína: Tyč Na ME: 4. Další úspěchy: 3. na HME (2023), mistryně Evropy do 23 let (2021), vicemistryně Evropy do 23 let (2019), juniorská mistryně světa (2018), 3. na ME dorostu (2016)

Věk: 23 let Disciplína: 400 metrů překážek Na ME: 4. Další úspěchy: juniorská mistryně Evropy na 4x400 metrů (2021)

Jan Štefela

Věk: 23 let

Disciplína: Výška

Na ME: 5.

Další úspěchy: 5. na ME (2024), 5. na HMS (2024), 7. na ME (2022), mistr Evropy do 23 let (2021)

Doby, kdy si po závodě dopřál pivo, jsou pryč. Talentovaný výškař brzy pochopil, co profesionální sport vyžaduje, a výsledky jsou znát. Letos v zimě už dvakrát skočil přes 230 centimetrů. Je to závodní typ. Umí ze sebe dostat to nejlepší, když je potřeba. Na šampionátech sbírá vysoká umístění.