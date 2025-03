Juškovo drama o medaili: přešlap o 12 milimetrů… Manuel je ve finále

Těsné hodnoty dělily dálkaře Radka Jušku od medaile na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu. Výkonem 797 centimetrů od ní zůstal 15 čísel. Daleký poslední pokus mu rozhodčí nezměřili kvůli přešlapu v hodnotě 1,2 centimetru a skončil šestý. „Mířil jsem o něco výš,“ posteskl si. Do finále postoupili čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel a tyčkař David Holý.

Deset let po životním stříbrném závodu na šampionátu v pražské O2 areně nebyl Radek Juška daleko od dalšího průniku na stupně. Po první sérii dokonce svým nejlepším výkonem sezony 797 centimetrů vedl. Ve vrcholně vyrovnané soutěži se ale pak už nezlepšil a pořadím propadl.

„Ani ten poslední přešlap nebyl on. Season best se sice počítá, ale budu doufat, jestli vyjde svět a doufejme, že to uletí až tam,“ přál si Juška s odkazem na MS v čínském Nanjingu.

Závod překvapivě vyhrál Bulhar Božidar Sarabojukov pokusem 813 centimetrů ze závěrečné série, kterým o jediný centimetr přeskočil dosud vedoucího Itala Furlaniho i druhého Španěla Lescaye.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel s bravurou zvládla dvě závodní čtvrtky a dostala se do finále.

„Já jsem nesmírně nadšená. Halu nemám tolik v oblibě. Ještě před rokem bych nevěřila, že se dostanu do finále,“ radovala se Manuel v rozhovoru pro Českou televizi.

Po seběhu se před ni natlačila Španělka Paula Sevillaová. Ve finiši se pak před Česku vtlačila ještě Norka Henriette Jaegerová, nejrychlejší Evropanka sezony. Manuel si i tak v čase 51,41 v klidu pohlídala postupové třetí místo.

Lada Vondrová do semifinále postoupila v kvalitním čase 51,91. Ve večerním závodě ji ale těsně před cílem předběhla Italka Alice Mangioneová a sebrala jí postupové místo.

„Nebylo to zas tak složité. Velká chyba, vymstilo se mi to,“ litovala Vondrová.

Nikoleta Jíchová na dráze sice taky vybojovala postup, navíc v osobním rekordu 51,92, později byla však diskvalifikována kvůli vyšlápnutí z dráhy. Do nedělního finále se dostal tyčkař David Holý, který si v kvalifikaci zlepšil osobní rekord na 575 centimetrů.

„Tak nějak jsem si to představoval. Doufám, že se ve finále zase povede osobák,“ plánoval Holý.

Norský běžec Jakob Ingebrigtsen potřetí v řadě vyhrál závod na 1500 metrů (3:36,56) a svou šestou zlatou medailí se přiblížil na jeden zářez ukrajinskému sprinterovi Valeriji Borzovovi. Švýcarka Ditaji Kambundjiová vyhrála závod na 60 metrů překážek v evropském rekordu 7,67.