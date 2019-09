MS atletika 2019 | Gatlin překonal Bolta. Sledoval jsem ho, když mi bylo osm, řekl vítěz Coleman | iSport.cz

Na trati mu s vítězným časem 9,76 sekundy nadělil propastných třináct setin, ale po závodě měl Coleman pro Gatlina slova úcty.

„Justin Gatlin je skvělý kluk a skvělý závodník. Byl tady vždycky. Pamatuju si, jak jsem se na něj díval v roce 2004, když mi bylo osm let. A uvědomit si, že jsem po těch letech tady se zlatou medailí, je skvělé,“ radoval se Coleman.

Gatlin je v paradoxní pozici jednoho z nejlepších sprinterů historie a zároveň dopingového raráška, který dodnes popouzí pravověrné fanoušky atletiky. Vyhrál stovku už na olympiádě v Aténách, kdy zaujal malého Colemana. Na MS v Helsinkách 2005 získal zlatý sprinterský double. Na další úspěchy si ale musel počkat po dlouhém dopingovém trestu, který mu udělal věčné znamení na čelo.

Ve finále stovky v Dauhá byl ale Gatlin znovu na výši. Získal čtvrtou medaili z MS v řadě, což nedokázal ani Bolt. A překonal ho i v celkovém počtu medailí v disciplíně. Má teď dvě zlata a tři stříbra.

Christian Coleman wins the 100m world title in 9.76, Justin Gatlin (9.89) takes second, Andre De Grasse (9.90) third. https://t.co/qOn47bPtbI pic.twitter.com/CXfedQTwAW — Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) September 28, 2019

„Tato sezona je testamentem mé vytrvalosti, vůle a síly. Trápilo mě tolik maličkostí, i na rozcvičení jsem cítil koleno. Ale zvládl jsem a běžel jsem z toho 9,89 a mám stříbrnou medaili,“ líčil Gatlin. „Christian měl spektakulární sezonu a vím, že bude těžko k poražení. Zaběhl skvělý závod, ale mám pro něj zprávu pro příští rok – já přicházím, budu ready.“

Teď ale slaví Coleman a má opravdu co. Přežil letní aféru, jejímž základem byly tři zmeškané antidopingové kontroly. A vrátil se v parádní formě. Jeho vítězný čas 9,76 sekundy ho řadí na šesté místo historických tabulek.

Sám Bolt běžel ve své unikátní kariéře rychleji jen čtyřikrát, a vždycky při výjimečných příležitostech. Při svém prvním světovém rekordu v roce 2008 (9,72), ve stejném roce na olympiádě v Pekingu (9,69), na olympiádě 2012 v Londýně (9,63) a před deseti lety při světovém rekordu na MS v Berlíně (9,58).

„Byl jsem požehnán neuvěřitelným talentem a dnes jsem byl schopen to ukázat. Být tady a běžet tenhle závod je sen. Pracoval jsem neuvěřitelně tvrdě a teď se to vyplatilo,“ pochvaloval si Coleman, který nezávodil od července a podle svých slov pracoval na technickém provedení běhu.

„Byl jsem trpělivý a vyplatilo se to. Nakonec mě opustily všechny všechny starosti. Byl to bláznivý pocit. Přidat moje jméno na listinu legendárních kluků, kteří tu byli přede mnou. je pocta a požehnání. Je to skvělý pocit, příliš pěkný, aby to byla pravda,“ řekl Coleman.

