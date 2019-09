MS atletika 2019 | Talent Vondrová po premiéře na MS: Bez mašličky bych nevyběhla | iSport.cz

Proč to?

„Ta je pro štěstí, s tou běhám od začátku kairéry. Já jí nosila ve vlasech, ale tam už se mi nevejde, tak ji nosím na dresu. Před pěti lety, když jsem začala běhat, jsem ji dostala od přítele a od té doby s tím běhám. Už je trochu špinavá, ale vydržela. Bez té bych nevyběhla.“ (úsměv)

Jak se vám líbil první závod na MS?

„Já jsem šťastná, že jsem si to dala. Už jen proto, že jsem měla tréninkový výpadek kvůli koleni a teď jsem si ozkoušela, jestli to půjde. A musím zaklepat, nebolelo mě to, takže by to mělo jít.“

Co vám bylo?

„Měla jsem něco s postranním vazem, vyřadilo mě to, nemohla jsem běhat v tretrách a chodila jen tempa. Takže jsem po dlouhé době zase tady nasadila tretry a běžela rychle a vůbec jsem nevěděla, co to udělá. Jsem ráda, že jsem si to tu se štafetou zkusila, rozběhla se a doufám, že to bude dobrý. Stalo se to čtrnáct dní před odletem, jak jsem dotrénovávala na Dauhá. Stalo se mi to při posledním tréninku zničehonic a vyřadilo mě to.“

Měla jste obavy, jestli MS zvládnete?

„No, musím říct, že týden před odjezdem jsem si myslela, že nikam nepojedu, protože jsem si nasadila tretry a myslela, že to bude dobrý a nedoběhla jsem úsek a říkám: To asi nepůjde. Dala jsem si volno a běhala v botech. A teď je to naštěstí dobré. Ale to rychlostní manko tam určitě je.“

Co vám naznačil úsek ve štafetě?

„Netroufnu si říct, kolik jsem běžela, ale vláček těch holek mi neujel, tak to snad nebylo tak špatné.“

Co vás čeká do pondělního inviduálního rozběhu čtvrtky?

„Odpočinu si a v pondělí jdu na to, s čistou hlavou a prodat, co ve mně bude.“

Jak se vám na vašem prvním velkém šampionátu líbí?

„Určitě je to něco jiného než mládežnické akce, ale musím říct, že jsem od toho čekala víc. Těch lidí tady opravdu moc není, je to zvenku takový masivní stadion a zevnitř nic moc. Snad se to ještě prodá, třeba v pondělí to bude lepší. Ale i tak je to mistrovství světa a už jen běhat s tou světovou špičkou je super.“

Koho byste si z ní vybrala pro rozběh?

„Určitě bych chtěla se Shaunie Miller, je to takový můj vzor. Už jsem s ní běžela na Tretře, ale i běžet s favoritkou v běhu je dobré, protože se neběží tak rychle, mohlo by to pro mě s ní být schůdné.“

Věříte v postup?

„Já doufám, že jo. Ty klučičí překážky se v rozbězích neběhaly tak rychle. Kdybych zaběhla pod 52 s trochou štěstíčka by se dalo. Nedokážu říct, co s tím mankem dokážu zaběhnout, ale určitě tam nechám všechno, a budu se snažit zaběhnout super.“