MS v atletice ONLINE: Špotáková zachránila finále, postupují tři Češky | iSport.cz

Vedro v Dauhá ničilo chodkyně, Anežka Drahotová došla do cíle zničená • Ivana Roháčová

Nervy až do posledního kvalifikačního pokusu! Oštěpařka Barbora Špotáková na MS v atletice zachránila finálovou účast až třetím hodem, stejně jako Nikola Ogrodníková. Do boje o medaile nakonec postoupila i třetí Češka, Irena Šedivá, jež obsadila v kvalifikaci poslední postupové místo. Do úterního semifinále čtvrtkařek postoupila při své premiéře na šampionátu i Lada Vondrová. Odpolední kvalifikace i večerní finálový program sledujte ONLINE na iSport.cz!